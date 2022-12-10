В мире начинается дефицит вооружения: как партнеры оказывают Украине помощь
На фоне войны, развязанной Россией в Украине, в мире начался настоящий дефицит вооружения. Так что оружие теперь измеряют не столько деньгами, сколько временем, необходимым для его изготовления.
Главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире 24 канала рассказал о том, как партнеры в таких условиях пытаются помогать Украине.
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США исчерпывают запасы
Недавно США объявили новый пакет военной помощи Украине, в котором среди прочего 80 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Этого количества Украине будет достаточно больше месяца.
Если я не ошибаюсь, у нас около 200 артиллерийских систем этого калибра. То есть, создается определенный запас и его постоянно пополняют. Но что такое 80 тысяч боеприпасов для оборонной промышленности США? Сейчас они производят 14 тысяч боеприпасов этого калибра в месяц,
– подчеркнул Олег Катков.
Таким образом, когда США передают 80 тысяч боеприпасов, то обновлять эти запасы им нужно более полугода. Только весной США планируют выйти на показатель 20 тысяч боеприпасов в месяц, а к 2025 году – на 40 тысяч.
"Поэтому мы говорим об очень значительных вещах. Хотелось бы видеть 100-500 миллионов, которые нам поставляли бы каждый день, но мы упираемся в технологические циклы производства этих боеприпасов", – пояснил военный эксперт.
Олег Катков о фронте и помощи партнеров – смотрите видео
Дефицит вооружения в мире
Похожая ситуация есть в каждой стране. Специалист отмечает, что, например, немецкое военное командование осознало, что в условиях реальной войны их артиллерийских запасов хватит на 2 суток.
Таков огромный сюрприз, обуславливающий, что в мире начинается дефицит вооружения. Например, начальник генштаба вооруженных сил Польши сказал, что ездит по всему миру с чемоданами, набитыми деньгами, но не может купить вооружение, потому что его уже просто нет,
– рассказывает Олег Катков.
Следовательно, он объясняет, что показатель ценности оружия сегодня – это не только деньги, хотя и стоит оно астрономические суммы. Прежде всего здесь говорится о времени, необходимом для изготовления этого оружия.
Новый пакет помощи от США
Соединенные Штаты Америки 9 декабря объявили о предоставлении Украине нового пакета помощи на общую сумму 275 миллионов долларов. В него вошли:
- ракеты к системам HIMARS;
- боеприпасы калибра 155 миллиметров;
- военные автомобили Humvee;
- генераторы.