В мире начинается дефицит вооружения: как партнеры оказывают Украине помощь

На фоне войны, развязанной Россией в Украине, в мире начался настоящий дефицит вооружения. Так что оружие теперь измеряют не столько деньгами, сколько временем, необходимым для его изготовления.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире 24 канала рассказал о том, как партнеры в таких условиях пытаются помогать Украине.

Также интересно Эволюция Шольца: как война и имперские амбиции Путина сменили Германию

США исчерпывают запасы

Недавно США объявили новый пакет военной помощи Украине, в котором среди прочего 80 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Этого количества Украине будет достаточно больше месяца.

Если я не ошибаюсь, у нас около 200 артиллерийских систем этого калибра. То есть, создается определенный запас и его постоянно пополняют. Но что такое 80 тысяч боеприпасов для оборонной промышленности США? Сейчас они производят 14 тысяч боеприпасов этого калибра в месяц,

– подчеркнул Олег Катков.

Таким образом, когда США передают 80 тысяч боеприпасов, то обновлять эти запасы им нужно более полугода. Только весной США планируют выйти на показатель 20 тысяч боеприпасов в месяц, а к 2025 году – на 40 тысяч.

"Поэтому мы говорим об очень значительных вещах. Хотелось бы видеть 100-500 миллионов, которые нам поставляли бы каждый день, но мы упираемся в технологические циклы производства этих боеприпасов", – пояснил военный эксперт.

Олег Катков о фронте и помощи партнеров – смотрите видео

Дефицит вооружения в мире

Похожая ситуация есть в каждой стране. Специалист отмечает, что, например, немецкое военное командование осознало, что в условиях реальной войны их артиллерийских запасов хватит на 2 суток.

Таков огромный сюрприз, обуславливающий, что в мире начинается дефицит вооружения. Например, начальник генштаба вооруженных сил Польши сказал, что ездит по всему миру с чемоданами, набитыми деньгами, но не может купить вооружение, потому что его уже просто нет,

– рассказывает Олег Катков.

Следовательно, он объясняет, что показатель ценности оружия сегодня – это не только деньги, хотя и стоит оно астрономические суммы. Прежде всего здесь говорится о времени, необходимом для изготовления этого оружия.

Новый пакет помощи от США

Соединенные Штаты Америки 9 декабря объявили о предоставлении Украине нового пакета помощи на общую сумму 275 миллионов долларов. В него вошли: