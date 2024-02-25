К годовщине вторжения: во флаг Украины "одели" сразу несколько знаковых зданий мира

Ко второй годовщине полномасштабного вторжения сразу в нескольких городах мира знаковые здания подсветили украинским флагом. Так, наш флаг "засиял" в Страсбурге, Париже, Брюсселе и других городах.

Кроме того, в этот вечер желто-голубым светом засияло здание Европарламента, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Таким образом была продемонстрирована солидарность и единство с украинским народом в его борьбе с Россией.

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В Брюсселе перед Европарламентом развернули 30-метровый флаг Украины

В Брюсселе перед зданием Европарламента в субботу, 24 февраля, вывесили украинские флаги и развернули 30-метровый флаг. Такое событие посвятили второй годовщине полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Перед Европарламентом развернули украинский флаг / Фото Софии Назаренко

Выразить свою поддержку Украине в это трудное время для нашего государства в Европарламент вышла не только украинская община. Присутствовали также иностранцы, которые поддерживают нас в борьбе против страны-агрессора.

У здания Европарламента неравнодушные выразили свою поддержку украинцам / Фото Софии Назаренко

Участники акции исполнили гимн Украины и почтили память погибших минутой молчания.

В Брюсселе здания подсветили украинским флагом / Фото Софии Назаренко

Во флаг Украины "одели" сразу несколько знаковых зданий Франции

Накануне второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину во Франции в знак солидарности с украинским народом подсветили знаковые здания цветами национального флага Украины. Среди них есть и Эйфелева башня, что в Париже.

В Париже засиял украинский флаг / Фото "Укринформ"

В то же время украинский флаг продемонстрировали на здании МИД Франции в Париже на набережной Д'Орсе.

В МИД Франции продемонстрировали солидарность с украинским народом / Фото "Укринформ"

Кроме того, цвета нашего флага украшают здание Дворца Европы в Страсбурге, что также расположена во Франции.

Дворец Европы во Франции "украсили" украинским флагом / Фото "Укринформ"

В Канаде также выразили солидарность Украине

В то же время парламент Канады также подсветили цветами украинского флага в знак солидарности с Украиной. Таким образом страна поддержала наше государство в борьбе с циничным врагом.

В Канаде здание парламента подсветили в цвета украинского флага / Фото "Оперативный ВСУ"