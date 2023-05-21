"Мирная миссия" Ватикана: эксперт-международник сказал, чем может помочь Папа Римский

Папа Римский поручил кардиналу Маттео Дзуппи специальную миссию, связанную с войной в Украине. Ватикан мог бы заниматься гуманитарными вопросами, в частности, возвращением украинских пленных.

Такое мнение 24 Каналу озвучил эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс. По его словам, в вопросе обмена пленных Папа Франциск мог бы действительно помочь Украине.

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"Если такая инициатива есть и начинает свою реализацию, Ватикан мог бы фокусироваться на гуманитарных вопросах и, прежде всего, обменом пленными, возвращением наших Героев домой. Это было бы одним из очень эффективных инструментов, чтобы показать результативность таких действий", – считает он.

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Ференс отметил, что Папу Римского часто критикуют из-за его позиции относительно войны в Украине, но он – духовный лидер для более миллиарда католиков со всего мира и имеет огромное влияние.

По мнению эксперта-международника, Папа Франциск смотрит на войну в Украине через собственную религиозную призму. Он убежден, что Украина должна основательнее подходить к коммуникации со Святым Престолом, чтобы украинская формула мира тоже была в основе потенциальных консультаций.

Скорее всего, кардинал едет, чтобы почувствовать наше видение, а также замерить уровень готовности к тем или иным консультациям, которые, возможно, потенциально обсуждаются за кулисами. Пока мало известно, о чем именно будет говориться. Но я не ожидаю, что это кардинально изменит геополитический контекст,

– сказал он.

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