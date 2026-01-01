Президент Финляндии в новогодней речи вспомнил Украину и указал на неприятный момент
- Президент Финляндии Александр Стубб в новогодней речи выразил мнение, что мир в Украине стал ближе.
- В то же время он признал, что Россия не хочет завершения войны. Если мирное соглашение и будет, то не все его положения будут устраивать Киев и союзников.
Президент Финляндии в новогодней речи вспомнил о войне в Украине. Александр Стубб заявил, что к наступлению мира, как никогда близко. В то же время он предупредил, что этот мир, вероятно, не будет идеальным.
Возможность справедливого завершения войны постепенно тает. Именно об этом сказал финнам Стубб в начале, возможно, решающего для Украины года, передает 24 Канал со ссылкой на Yle.
Каким будет мирное соглашение для Украины и Европы?
На этот раз послание финского президента было довольно реалистичным. Он отметил, что мир чаще всего является компромиссом.
Мы должны подготовиться к тому, что не все части мирного соглашения, вероятно, будут отвечать нашему чувству справедливости,
– сказал Стубб.
Президент выразил уверенность, что мир в Украине стал ближе, чем когда-либо за время войны.
Впрочем, оптимизм этого наблюдения тускнеет, когда он добавляет: "Мы не можем быть уверены, что Россия готова к миру".
Стубб также затронул тему будущих отношений Финляндии и Европы с Россией. По его мнению, союзники должны установить мирные отношения с Кремлем. Однако, как этого достичь, политик не сказал. Он лишь уточнил, что характер отношений между Европой и Москвой будет зависеть от действий последней.
В отличие от своей первой новогодней речи год назад, этот раз Стубб говорил и о вызовах, связанных с Соединенными Штатами. И здесь он снова напомнил о реализме: мир следует видеть таким, каким он есть, а не таким, каким хотелось бы его видеть.
По словам Стубба, нужно привыкать к тому, что отношения с Америкой Дональда Трампа находятся в состоянии изменений. "Хотя сотрудничество через Атлантику является ценным, мы не всегда согласны с США", – признал президент. Он подчеркнул, что ближайшие друзья Финляндии находятся в Северных странах и Европе.
- Напомним, что в конце прошлого года в Мар-а-Лаго состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Они пытались согласовать позиции по мирному плану. По словам политиков, им это почти удалось. Нерешенными остались вопросы ЗАЭС и территорий.
- Россия хочет, чтобы Украина отказалась от Донбасса. США поддерживают это требование Кремля.
- Президент Зеленский четко заявил, что вопрос о признании оккупированных территорий российскими или отказ от земли могут решаться только путем народного референдума.