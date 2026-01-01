Президент Финляндии в новогодней речи вспомнил Украину и указал на неприятный момент

Президент Финляндии в новогодней речи вспомнил о войне в Украине. Александр Стубб заявил, что к наступлению мира, как никогда близко. В то же время он предупредил, что этот мир, вероятно, не будет идеальным.

Возможность справедливого завершения войны постепенно тает. Именно об этом сказал финнам Стубб в начале, возможно, решающего для Украины года, передает 24 Канал со ссылкой на Yle.

Каким будет мирное соглашение для Украины и Европы?

На этот раз послание финского президента было довольно реалистичным. Он отметил, что мир чаще всего является компромиссом.

Мы должны подготовиться к тому, что не все части мирного соглашения, вероятно, будут отвечать нашему чувству справедливости,

– сказал Стубб.

Президент выразил уверенность, что мир в Украине стал ближе, чем когда-либо за время войны.

Впрочем, оптимизм этого наблюдения тускнеет, когда он добавляет: "Мы не можем быть уверены, что Россия готова к миру".

Стубб также затронул тему будущих отношений Финляндии и Европы с Россией. По его мнению, союзники должны установить мирные отношения с Кремлем. Однако, как этого достичь, политик не сказал. Он лишь уточнил, что характер отношений между Европой и Москвой будет зависеть от действий последней.

В отличие от своей первой новогодней речи год назад, этот раз Стубб говорил и о вызовах, связанных с Соединенными Штатами. И здесь он снова напомнил о реализме: мир следует видеть таким, каким он есть, а не таким, каким хотелось бы его видеть.

По словам Стубба, нужно привыкать к тому, что отношения с Америкой Дональда Трампа находятся в состоянии изменений. "Хотя сотрудничество через Атлантику является ценным, мы не всегда согласны с США", – признал президент. Он подчеркнул, что ближайшие друзья Финляндии находятся в Северных странах и Европе.