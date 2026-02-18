Украина и США согласились, что возможное соглашение по войне вынесут на референдум, – Axios

Украина и США согласились, что любое потенциальное соглашение о завершении войны следует вынести на общенациональный референдум. Речь идет о возможных договоренностях, которые могут затронуть вопросы территорий и суверенитета.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что украинцы никогда не поддержат решение, которое будет означать фактическую потерю Донбасса. Об этом сообщает Axios.

Что известно о позиции Киева и Вашингтона?

Украина и Соединенные Штаты согласились, что любую потенциальную сделку, которая будет касаться завершения войны, должны вынести на всеукраинский референдум.

Речь идет о возможном политическом механизме, который позволил бы легитимизировать исторические решения относительно будущего государства, включая территориальные вопросы, гарантиями безопасности и статусом оккупированных территорий.

По данным собеседников издания, и Киев, и Вашингтон считают, что общество должно окончательно высказаться относительно потенциальных компромиссов, если таковые будут достигнуты.

Президент Владимир Зеленский отметил, что любая сделка, которая будет предусматривать фактический отказ от Донбасса, не будет поддержано украинцами.

Эмоционально люди этого никогда не простят. Никогда. Не простят ни мне, ни [США],

– сказал он.

По его словам, вопрос территорий – это не только политика, но и судьбы граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях. Поэтому решение, означающее потерю суверенитета над Донбассом, не может быть приемлемым для общества.

Какие заявления еще сделал Зеленский?