Кремль изрядно встревожила сплоченность европейцев вокруг Украины после того, как США откровенно повернулись спиной к Киеву. Идея относительно усиления обороноспособности самой Европы и обеспечения справедливого и долговременного мира в Украине разозлила россиян. Так, посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью The World With Yalda Hakim заявил, что, мол, страна-агрессор хочет "быстрого мира", а страны ЕС, зато, желают продолжения войны, передает 24 Канал.

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Что сказал Келин

По словам Келина, Россия готова к переговорам, но имеет свою позицию. Посол заявил, что не удивлен, тем, что США изменили свое отношение к полномасштабному вторжению, ведь, мол Трамп "знает историю конфликта".

Келин категорически исключил миротворческие европейские войска в Украине.

Российский посол сказал, что Москва передала Вашингтону, что считает, что ее территориальные достижения в Украине "следует признать" как часть любого мирного соглашения.

Нам нужна будет новая Украина как нейтральное, безъядерное государство. Нужно признать территориальную ситуацию. Эти территории включены в нашу конституцию, и мы будем продолжать настаивать на том, чтобы все силы украинской власти покинули эти территории,

– заявил приспешник Путина.

На вопрос, считает ли он, что американцы согласятся отдать оккупированную украинскую землю России, он сказал: "Я не думаю, что мы обсуждали это серьезно. Из того, что я читал, американцы на самом деле понимают реальность".

Келин назвал временное прекращение огня, выдвинутое Зеленским, "безумной идеей" и сказал: "Мы никогда этого не примем, и они это прекрасно осознают. Мы примем окончательную версию только тогда, когда собираемся ее подписать. К тому времени все очень шаткое".

Он добавил: "Мы пытаемся найти решение на поле боя, пока администрация США не предложит что-то конструктивное".