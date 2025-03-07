Кремль неабияк стривожила згуртованість європейців навколо України після того, як США відверто повернулися спиною до Києва. Ідея щодо посилення обороноздатності самої Європи та забезпечення справедливого і довготривалого миру в Україні розлютила росіян. Так, посол Росії у Великій Британії Андрій Келін в інтерв'ю The World With Yalda Hakim заявив, що, мовляв, країна-агресор хоче "швидкого миру", а країни ЄС, натомість, бажають продовження війни, передає 24 Канал.

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Що сказав Келін

За словами Келіна, Росія готова до переговорів, але має свою позицію. Посол заявив, що не здивований, тим, що США змінили своє ставлення щодо повномасштабного вторгнення, адже, мовляв Трамп "знає історію конфлікту".

Келін категорично виключив миротворчі європейські війська в Україні.

Російський посол сказав, що Москва передала Вашингтону, що вважає, що її територіальні досягнення в Україні "слід визнати" як частину будь-якої мирної угоди.

Нам потрібна буде нова Україна як нейтральна, без'ядерна держава. Потрібно визнати територіальну ситуацію. Ці території включені в нашу конституцію, і ми будемо продовжувати наполягати на тому, щоб усі сили української влади залишили ці території,

– заявив посіпака Путіна.

На запитання, чи вважає він, що американці погодяться віддати окуповану українську землю Росії, він сказав: "Я не думаю, що ми обговорювали це серйозно. З того, що я читав, американці насправді розуміють реальність".

Келін назвав тимчасове припинення вогню, висунуте Зеленським, "божевільною ідеєю" і сказав: "Ми ніколи цього не приймемо, і вони це чудово усвідомлюють. Ми приймемо остаточну версію лише тоді, коли збираємося її підписати. До того часу все дуже хитке".

Він додав: "Ми намагаємося знайти рішення на полі бою, поки адміністрація США не запропонує щось конструктивне".