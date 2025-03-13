"Со стороны Украины почти решено": Трамп высказался о мирном соглашении

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос заключения мирного соглашения со стороны Украины "практически решен". Такой результат стал возможным благодаря переговорам в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Со стороны Украины ситуация практически решена

Дональд Трамп заявил, что "мы имели очень сложную ситуацию с одной стороны, которая почти решена" после переговоров украинской и американской делегаций, которые прошли в Саудовской Аравии 11 марта.

По словам политика, Украина и США "обсудили много деталей", в частности территории, но подчеркнул, что Вашингтон "не хочет терять времени".

Люди гибнут... Пока, когда мы сидим здесь, вероятно, погибло два человека на этом открытом поле, это мертвая ровная земля, замечательные сельскохозяйственные угодья стали мертвой ровной землей,

– сказал Трамп.

Президент США назвал сложившуюся ситуацию,, "катастрофой".

Я надеюсь, что он (Владимир Путин, – 24 Канал) собирается прекратить огонь,

– подытожил политик.

К слову, ранее стало известно, что спецпосланник Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф на этой неделе поедет в Россию. В Москве он будет пытаться убедить российскую сторону подписать перемирие.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, прекращение огня между Россией и Украиной может наступить уже через несколько дней, если на это согласится российское руководство.