Донбасс и ЗАЭС: в ВРУ назвали главные условия мирного соглашения

Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский рассказал о ходе переговоров и подчеркнул важнейшие пункты мирного соглашения. Он отметил, что никто не будет выводить войска и не будет отдавать России территории.

По словам Вениславского, россияне за 4 года смогли захватить более 10% территории, а сейчас они настаивают на выводе войск из Донецкой области. Для Украины это недопустимо. Об этом он сообщил в интервью для "РБК-Украина".

Смотрите также Вениславский раскрыл, сколько людей ТЦК мобилизует ежемесячно

Что Вениславский рассказал о мирном соглашении?

Депутат сообщил о "присутствии динамики" в переговорах между Украиной и Россией. Он отметил, что россияне наконец начали говорить о конкретике, а не об "оторванных от жизни вещах".

Россияне уже сели за один стол переговоров с нашей делегацией и начали говорить о каких-то конкретных вещах, абсолютно не оторванные от жизни, как до этого было, а о предметной оценке,

– заявил Вениславский.

Он также отметил, что ключевыми вопросами переговоров остаются Донбасс и контроль над Запорожской АЭС. По словам депутата, для Украины оптимальным вариантом могло бы стать мирное соглашение по линии фронта с контролем Запада за прекращением огня, после чего переговоры можно продолжить дипломатически.

Вениславский считает, что Россия в нынешнем виде, в котором начала войну, долго не продержится, поэтому Украина рано или поздно вернет свои территории.

Я думаю, что, несмотря на такие нереальные требования, они все-таки рано или поздно к какому-то общему знаменателю вместе с нами придут. И как следствие это будет заключение какого-то мира, который будет отвечать национальным интересам Украины,

– отметил депутат.

Вениславский отметил, что пространство для договоренностей о прекращении огня растет. По его словам, украинские аргументы усиливаются, а влияние России на граждан уменьшается.

Последние новости о переговорах