Донбасс и ЗАЭС: в ВРУ назвали главные условия мирного соглашения
- Фёдор Вениславский заявил, что на переговорах с Россией обсуждаются реальные вопросы, включая контроль над Донбассом и Запорожской АЭС.
- Вениславский считает, что мирное соглашение может быть заключено с западным контролем за прекращением огня, а Россия рано или поздно уступит нереальными требованиями.
Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский рассказал о ходе переговоров и подчеркнул важнейшие пункты мирного соглашения. Он отметил, что никто не будет выводить войска и не будет отдавать России территории.
По словам Вениславского, россияне за 4 года смогли захватить более 10% территории, а сейчас они настаивают на выводе войск из Донецкой области. Для Украины это недопустимо. Об этом он сообщил в интервью для "РБК-Украина".
Смотрите также Вениславский раскрыл, сколько людей ТЦК мобилизует ежемесячно
Что Вениславский рассказал о мирном соглашении?
Депутат сообщил о "присутствии динамики" в переговорах между Украиной и Россией. Он отметил, что россияне наконец начали говорить о конкретике, а не об "оторванных от жизни вещах".
Россияне уже сели за один стол переговоров с нашей делегацией и начали говорить о каких-то конкретных вещах, абсолютно не оторванные от жизни, как до этого было, а о предметной оценке,
– заявил Вениславский.
Он также отметил, что ключевыми вопросами переговоров остаются Донбасс и контроль над Запорожской АЭС. По словам депутата, для Украины оптимальным вариантом могло бы стать мирное соглашение по линии фронта с контролем Запада за прекращением огня, после чего переговоры можно продолжить дипломатически.
Вениславский считает, что Россия в нынешнем виде, в котором начала войну, долго не продержится, поэтому Украина рано или поздно вернет свои территории.
Я думаю, что, несмотря на такие нереальные требования, они все-таки рано или поздно к какому-то общему знаменателю вместе с нами придут. И как следствие это будет заключение какого-то мира, который будет отвечать национальным интересам Украины,
– отметил депутат.
Вениславский отметил, что пространство для договоренностей о прекращении огня растет. По его словам, украинские аргументы усиливаются, а влияние России на граждан уменьшается.
Последние новости о переговорах
Третий раунд мирных переговоров между Украиной, Россией и США состоится 17 – 18 февраля в Женеве. В Кремле заявили, что основной темой переговоров будет вопрос территорий.
Россия продолжает затягивать мирные переговоры. Дональд Трамп пытается достичь мирного соглашения до мая, но украинская сторона не согласится на условия, не гарантирующие ей безопасность.
Переговоры между Украиной, Россией и США зашли в тупик из-за территориальных требований Кремля. Зеленский поддерживает инициативу НАТО по поставкам большего количества оружия в Украину.