За словами Веніславського, росіяни за 4 роки змогли захопити понад 10% території, а зараз вони наполягають на виведенні військ з Донеччини. Для України це неприпустимо. Про це він повідомив в інтерв’ю для "РБК-Україна".

Що Веніславський розповів про мирну угоду?

Депутат повідомив про "присутність динаміки" в переговорах між Україною та Росією. Він зазначив, що росіяни нарешті почали говорити про конкретику, а не про "відірвані від життя речі".

Росіяни вже сіли за один стіл переговорів з нашою делегацією і почали говорити про якісь конкретні речі, абсолютно не відірвані від життя, як до цього було, а про предметну оцінку,

– заявив Веніславський.

Він також наголосив, що ключовими питаннями переговорів залишаються Донбас та контроль над Запорізькою АЕС. За словами депутата, для України оптимальним варіантом могла б стати мирна угода по лінії фронту з контролем Заходу за припиненням вогню, після чого перемовини можна продовжити дипломатично.

Веніславський вважає, що Росія у нинішньому вигляді, у якому розпочала війну, довго не протримається, тому Україна рано чи пізно поверне свої території.

Я думаю, що, попри отакі нереальні вимоги, вони все-таки рано чи пізно до якоїсь спільного знаменника разом з нами дійдуть. І як наслідок це буде укладання якогось миру, який відповідатиме національним інтересам України,

– зазначив депутат.

Веніславський зазначив, що простір для домовленостей про припинення вогню зростає. За його словами, українські аргументи посилюються, а вплив Росії на громадян зменшується.

