Подписать мир с Россией без гарантий безопасности – означает просто отложить следующую войну на несколько лет. Россияне никогда не выполняют договоренностей и пойдут снова, как только почувствуют, что могут.

Журналист Владимир Золкин объяснил 24 Каналу, чтобы в следующий раз Украина могла дать отпор, нужна профессиональная армия, достаточное вооружение и реальное финансирование, а не популистские призывы к миру.

Что будет, если подписать мир без реальных гарантий безопасности?

Завтра меня могут призвать. Я не воин, но пойду как все – снова буду учиться разбирать автомат. Планировать что-то на 3 месяца вперед невозможно, поэтому думать о карьере сейчас – не время. Я хочу мира не меньше любого другого, но осознаю, что нельзя бежать подписывать с россиянами так называемый мир без гарантий безопасности,

– сказал Золкин.

Подписание мира без гарантий безопасности под давлением означает лишь временную паузу – Россия учтет все ошибки и через некоторое время ударит снова. Украина же за это время может просто не успеть нарастить ВПК до уровня, достаточного для отпора.

"Все хотят мира – и я хочу, и не хочу, чтобы меня завтра мобилизовали. Но пусть те, кто кричит о скором мире, объяснят конкретно: на каких условиях? Потому что отдать Славянско-Краматорскую агломерацию просто так – это не мир, это капитуляция. Популизм без конкретики уже просто задолбал", – сказал Золкин.

Остановит ли Россию выход Украины из Донецкой области?

Выйти из Донецкой области в надежде, что Россия остановится – это иллюзия. Достаточно вспомнить Чечню, где после победы Ичкерии и Хасавюртовских соглашений Россия просто перегруппировалась и через 6 лет ударила снова.

Сейчас России не понадобится даже 6 лет для нового удара. И пусть никто не делает вид, что все знает наперед – по состоянию на 23 февраля 2022 года ни один "эксперт" не предсказал полномасштабного вторжения, кроме Буданова. Но кто его слушал,

– подчеркнул Золкин.

Россияне никогда не выполняют договоренностей и всегда идут войной туда, где считают это возможным. Цель России никогда не ограничивалась Донецкой областью – об этом свидетельствуют планы захватить Киев в первые дни войны, а все дальнейшие шаги – лишь попытки сохранить лицо Путина.

Россия планировала захватить Киев и даже везла спецподразделение с резиновыми дубинками для "наведения порядка", что доказывает, что цель была полная оккупация. Поэтому подписание мира с выходом из Донецкой области ничего не гарантирует.

Обратите внимание! Американский ветеран Престон Стюарт считает, что членство Украины в НАТО с размещением союзнических сил может стать единственной реальной преградой для Путина. Переговоры же не дают результата, потому что не затрагивают ключевые вопросы территориального контроля и гарантий безопасности.

