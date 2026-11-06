Будут серьезные предложения: Кушнер анонсировал переговоры с Украиной и Россией

На следующей неделе США проведут трехсторонние мирные переговоры с участием Украины и России. Цель – уменьшить опасения всех сторон относительно собственной безопасности.

Об этом 5 ноября в социальной сети "Х" написал зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Он напомнил, что предыдущие трехсторонние переговоры состоялись еще в феврале.

Что ожидать от предстоящих переговоров?

По словам Кушнера, американская сторона уже работает с обеими странами над конкретными предложениями, чтобы сделать встречу максимально содержательной и результативной.

Зять Трампа добавил, что США пытаются найти практические решения для завершения войны и создания основы для прочного мира.

Речь идет о том, чтобы учесть опасения всех участников в сфере безопасности и договориться о взаимоприемлемых механизмах, которые снизят риск новых конфликтов.

Кушнер подчеркнул, что президент США Дональд Трамп определил достижение мира одним из приоритетов. В настоящее время Вашингтон сосредоточен на сложной и детальной работе над всеобъемлющим и долгосрочным соглашением.

Что этому предшествовало?

Ранее Дональд Трамп заявил о подготовке масштабной сделки по урегулированию войны в Украине, которая может выйти за пределы двустороннего формата и охватить всю Европу. Новые подробности американский лидер анонсировал в течение ближайших одной–двух недель.

До этого специальный представитель США Стив Виткофф отмечал, что консультации в ОАЭ состоятся 10 – 11 ноября и будут сосредоточены на деэскалации и гуманитарных вопросах.

Также 4 ноября Владимир Зеленский провел переговоры с американскими представителями, обсудив создание более широкой архитектуры безопасности для завершения войны.