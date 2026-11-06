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Будуть серйозні пропозиції: Кушнер анонсував переговори з Україною та Росією

Анастасія Колеснікова
Кушнер висловився про майбутні переговори в Абу-Дабі

Кушнер висловився про майбутні переговори в Абу-Дабі / Getty Images

Наступного тижня США проведуть тристоронні мирні переговори Україною та Росією. Мета – зменшити занепокоєння всіх сторін щодо власної безпеки.

Про це в соцмережі "Х" 5 листопада написав зять і радник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Він нагадав, що попередні тристоронні перемовини відбулися ще в лютому.

 
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Що очікувати від майбутніх переговорів?

За словами Кушнера, американська сторона вже працює з обома країнами над конкретними пропозиціями, щоб зробити зустріч максимально предметною та результативною.

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Мирні переговори

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Зять Трампа додав, що США намагаються знайти практичні рішення для завершення війни та створення основи для тривалого миру.

Йдеться про те, щоб врахувати безпекові побоювання всіх учасників і домовитися про взаємоприйнятні механізми, які зменшать ризик нових конфліктів.

Кушнер наголосив, що президент США Дональд Трамп визначив досягнення миру одним із пріоритетів. Наразі Вашингтон зосереджений на складній і детальній роботі над всеосяжною та довгостроковою угодою.

Що цьому передувало?

Раніше Дональд Трамп заявив про підготовку масштабної угоди щодо врегулювання війни в Україні, яка може вийти за межі двостороннього формату й охопити всю Європу. Нові подробиці американський лідер анонсував упродовж найближчих одного – двох тижнів.

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До цього спеціальний представник США Стів Віткофф зазначав, що консультації в ОАЕ пройдуть 10 – 11 листопада і будуть зосереджені на деескалації та гуманітарних питаннях.

Також 4 листопада Володимир Зеленський провів перемовини з американськими представниками, обговоривши створення ширшої безпекової архітектури для завершення війни.

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