Путин говорит, что будущие мирные переговоры будут проходить при участии Украины

Владимир Путин дал свою оценку встрече представителей России и США в Саудовской Аравии. Более того, он якобы поддерживает участие Украины в будущих мирных переговорах.

Об этом диктатор сообщил российским СМИ, передает 24 Канал. В Эр-Рияде, по его мнению, страны сделали первые шаги для работы по направлениям, представляющим общие интересы, в частности, в "украинском вопросе".

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Что говорит диктатор об участии Украины

Переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины, никто Украину из этого процесса не исключает,

– убеждает Путин.