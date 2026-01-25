Откровенный "троллинг" Путина, – политолог указал на интересную деталь в переговорах в Абу-Даби

В ОАЭ состоялись трехсторонние переговоры с участием Украины, США, России. Сейчас наблюдается очередной обманный маневр Путина в переговорном процессе. Россия понимает, что американцы ей не друзья, а Европу считают слабой.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог, президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко, подчеркнув, что Трамп не случайно позвал Зеленского прибыть в Давос, хотя тот не планировал.

Какую игру снова затеяла Москва?

По словам политолога, и декларация, которая содержала в себе гарантии безопасности для Украины и была представлена в Париже, когда уже почти был финализирован 20-пунктный мирный план, совершенно не соответствовала базовым видением Кремля, его первоначальному 28-пунктному плану. Когда в тот период Трамп хотел снова поговорить с Путиным, тот уклонился от этого, потому что ему нечего было сказать в ответ на разработанные 20 пунктов.

Тогда российский МИД озвучивало, что оно якобы не видело никаких документов. В Москве, по словам Буряченко, размышляли как поступить так, чтобы не обидеть президента США и при этом понимали, что он настроен по разработке и выполнению мирного плана довольно серьезно.

Уже шесть российских танкеров арестованы, взята под временный контроль Венесуэла, происходят проактивные действия вокруг Ирана – все это дало Путину понять, что продолжать играть с Трампом конечно можно, но это делать нужно вдумчиво и спланировано. На этапе, когда Дмитриев появился в Давосе (представителей России там после 2022 года не было) и поговорил с Виткоффом, то именно тогда, по мнению политолога, российская сторона пыталась продвинуть свое видение под "соусом" готовности присоединиться к Совету мира, который создал Трамп.

Они дали пас американским представителям, а они передали Трампу, что россияне настроены на переговорный процесс. Поэтому с большой вероятностью Трамп вспомнил Зеленского в речи и состоялась часовая встреча между ними,

– считает Буряченко.

Российская сторона, по его словам, в очередной раз купила американцев на то, что якобы готова конструктивно относиться к переговорному процессу. Кроме того, этот раз делегировала равных Украине представителей. В частности в ее составе был сотрудник ГРУ Александр Зорин, что в определенной степени зеркалит украинскую переговорную группу, в которой присутствует Кирилл Буданов, экс-глава ГУР и действующий глава Офиса Президента.

Россия затягивает время: что на это указывает?

В нынешней делегации России значатся в основном военные и представители ГРУ. Этим Кремль, по словам политолога, пытается показать серьезность своего отношения к процессу переговоров. Кроме того, россияне озвучили в сторону Буданова комплименты, говоря, что он серьезный переговорщик. Буряченко объяснил, что это было сделано специально для США, чтобы показать, что с уважением относятся к обновленной украинской группе.

Это очередная ловушка. Я прогнозировал, что эта двухдневная встреча ничем не завершится. Основной целью россиян будет попытка потихоньку откладывать вопросы на следующие встречи. При этом демонстрируя конструктив, положительный настрой к продолжению диалога,

– озвучил Буряченко.

По убеждению политолога, сейчас происходит очередное затягивание переговорного процесса со стороны России. Он уверен, что приближения к миру сейчас не наблюдается. Однако в этой ситуации положительным сигналом Буряченко считает то, что американская сторона изменила свою роль, по сравнению со Стамбулом, с модератора на непосредственного участника мирного процесса. Это, по словам политолога, указывает на то, что США поверили России, поэтому активно присоединились вместе с ОАЭ и ожидают продвижения в ключевом вопросе – территориальном.

Как отметил политолог, стоит обратить внимание на то, что российская делегация состоит исключительно из военных и разведчиков, то есть отрабатывать экономические вопросы (США предлагают зону экономической торговли по линии разграничения, беспошлинный режим между ними и Украиной, как часть гарантий безопасности) они не могут.

Такой состав делегации Кремль предусмотрел намеренно, чтобы переговорная группа могла заявить, что прибывает на встречи с мандатом обсуждать только территориальные вопросы. Это, по словам Буряченко, очередная игра России. Никто там на мир не настроен.

Когда Путина спросили, как он расценивает возможность присоединения России к Совету мира, он ответил, что одобрительно и что США могут взять 1 миллиард долларов (членский взнос – 24 Канал) из российских замороженных активов. Разве так ведет себя человек, который реально надеется на результат в переговорном процессе? Это откровенный "троллинг", который реализует Путин,

– подытожил Буряченко.

Политолог подытожил, что настоящие намерения России относительно переговорного процесса демонстрирует и тот факт, что российская армия на фоне встреч переговорщиков в Абу-Даби свои атаки по энергетической инфраструктуре Украины не прекращала.

Мирные переговоры: чего ожидать дальше?