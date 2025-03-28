Несмотря на мирные переговоры, боевые действия в Украине усилились, количество жертв растет, –комиссар ООН

Несмотря на переговоры в Саудовской Аравии, ситуация на войне в Украине только ухудшилась. Количество погибших и раненых среди гражданских лиц растет, а боевые действия усиливаются.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.



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С начала 2025 года погибли 413 гражданских лиц

Фолькер Тюрк заявил, что перемирие на море и в энергетике – важный шаг вперед. Но в то же время он призвал "прекратить ужасные страдания, которые ежедневно наносятся Украине".

По его словам, в январе – марте 2025 года количество жертв в Украине выросло на 30%, если сравнивать аналогичный период в 2024. Большинство погибших гражданских – это украинцы.

Тюрк отметил, что все эти атаки по гражданским противоречит международному гуманитарному праву.

Мое управление подтвердило, что с начала года погибли 413 гражданских лиц, а более 2000 получили ранения. Только за одну неделю в марте было убито более 30 гражданских лиц и еще 200 получили ранения, и реальные цифры, вероятно, выше,

– сказал он.

Страна-террористка продолжает использовать оружие взрывного действия в густонаселенных районах. Это становится причиной недопустимо высоких потерь.

По данным комиссара ООН, 40% жертв за 3 месяца 2025 года погибли от российских ракет большой дальности, беспилотников и планерных авиабомб.

В то же время он обеспокоен числом гражданских жертв на временно оккупированных территориях Украины.

Последние из них – 6 человек, в частности 3 журналистов, погибших в результате украинского ракетного удара по Луганщине. Напомним, что на днях ВСУ ликвидировали нескольких российских пропагандистов.