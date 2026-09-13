Такое мнение высказал британский госслужащий и дипломат Джонатан Павелл на ежегодной конференции YES, организованной Victor Pinchuk Foundation, передает 24 Канал. По его словам, нужно сосредоточиться на многих вещах, а не только на территории, потому что в конечном итоге речь идет о гарантиях безопасности.
С чего стоит начать для достижения мирного соглашения
Как подчеркнул дипломат, война кажется бесконечной, пока она продолжается, а потом она может внезапно закончиться. Он отметил, что необходимо обращать внимание на то, каким образом Россию будут принуждать к переговорам.
Вспоминая Северную Ирландию, мы несколько раз там сталкивались с угрозой провала любых переговоров. Я помню 1992 год, да и даже соглашение Страстной пятницы поначалу ни к чему не приводило. В конце концов мы придем к успешному соглашению,
– убежден Павелл.
Ему кажется, что пока не удалось почувствовать, что процесс является результативным, и он добавил, что, как говорят палестинцы, процесс – это ловушка. Хорошо, что в конце его предусмотрен туннель, но плохо, по его словам, что пока этого туннеля вообще нет.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Что нам делать? Строить этот туннель, потому что мы не дойдем до завершения мирного процесса, если самого процесса не будет. Нужно сосредоточиться на многих вещах, в частности на гарантиях безопасности. Как мы обеспечим украинцам чувство безопасности в будущем? Было бы очень хорошо, если бы Украина могла стать государством-членом НАТО. Но если это сейчас невозможно, то как нужно убедить людей, что эта война снова не начнется по истечении нескольких лет?
– размышляет Павелл.
Дипломат подчеркнул, что следует развивать меры доверия и думать о том, что происходит в Черном море. Он также напомнил об обмене военнопленными и полагает, что нужно начать с этого, а впоследствии это, по его мнению, приведет к успешным переговорам.
Конечно, есть основания полагать, что мы можем начать переговоры, но они не обязательно будут успешными. Однако нужно готовиться к нормальным, значимым переговорам,
– подытожил Павелл.
На чем стоит сосредоточиться на достижении мира: смотрите видео