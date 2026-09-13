Таку думку висловив британський держслужбовець і дипломат Джонатан Павелл на щорічній конференції YES, організованій Victor Pinchuk Foundation, передає 24 Канал. З його слів, треба зосередитися на багатьох речах, не лише на території, тому що зрештою мовиться про гарантії безпеки.

З чого варто почати для досягнення мирної угоди

Як наголосив дипломат, війна виглядає нескінченною, поки триває, а потім вона здатна раптом закінчуватись. Він зауважив, що необхідно звертати увагу на те, в який спосіб Росію будуть примушувати до переговорів.

Пригадуючи Північну Ірландію, ми кілька разів там опинялися перед загрозою провалу будь-яких переговорів. Я пригадую 1992 рік, та й навіть угода Страсної п'ятниці спочатку ні до чого не призводила. Зрештою ми дійдемо до успішної згоди,

– переконаний Павелл.

Йому видається, що поки що не вдалося відчути, що процес є результативним, і додав, що, як кажуть палестинці, процес – це пастка. Добре, що наприкінці нього передбачений тунель, але погано, з його слів, що наразі цього тунелю взагалі немає.

То що ми маємо робити? Будувати цей тунель, тому що ми не прийдемо до закінчення процесу укладання миру, якщо не буде процесу. Треба зосередитися на багатьох речах, зокрема гарантіях безпеки. Яким чином ми подбаємо для українців про почуття безпеки в майбутньому? Було б дуже добре, якби Україна могла стати державою-членом НАТО. Але якщо це зараз неможливо, то як треба переконати людей, що ця війна знову не почнеться після закінчення через декілька років?

– розмірковує Павелл.

Дипломат підкреслив, що варто розбудовувати заходи довіри й думати про те, що відбувається в Чорному морі. Він також нагадав про обмін військовополоненими й припускає, що потрібно почати з цього, а згодом це, на його погляд, приведе до успішних переговорів.

Звісно, є причини думати, що ми можемо почати переговори, але вони не обов'язково будуть успішними. Але треба готуватися до нормальних значущих переговорів,

– підсумував Павелл.

На чому варто концентруватися для досягнення миру: дивіться відео