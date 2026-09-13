Война кажется бесконечной: британский дипломат рассказал, как и когда она может закончиться

США стремятся возобновить мирные переговоры. Американские представители Кушнер и Уиткофф посетили Москву и Киев. В Украине к переговорам присоединились и европейцы. Необходимо обеспечить такую ценность соглашения, которая будет стоить для России больше, чем продолжение боевых действий.

Такое мнение высказал британский госслужащий и дипломат Джонатан Павелл на ежегодной конференции YES, организованной Victor Pinchuk Foundation, передает 24 Канал. По его словам, нужно сосредоточиться на многих вещах, а не только на территории, потому что в конечном итоге речь идет о гарантиях безопасности.

С чего стоит начать для достижения мирного соглашения

Как подчеркнул дипломат, война кажется бесконечной, пока она продолжается, а потом она может внезапно закончиться. Он отметил, что необходимо обращать внимание на то, каким образом Россию будут принуждать к переговорам.

Вспоминая Северную Ирландию, мы несколько раз там сталкивались с угрозой провала любых переговоров. Я помню 1992 год, да и даже соглашение Страстной пятницы поначалу ни к чему не приводило. В конце концов мы придем к успешному соглашению,

– убежден Павелл.

Ему кажется, что пока не удалось почувствовать, что процесс является результативным, и он добавил, что, как говорят палестинцы, процесс – это ловушка. Хорошо, что в конце его предусмотрен туннель, но плохо, по его словам, что пока этого туннеля вообще нет.

Что нам делать? Строить этот туннель, потому что мы не дойдем до завершения мирного процесса, если самого процесса не будет. Нужно сосредоточиться на многих вещах, в частности на гарантиях безопасности. Как мы обеспечим украинцам чувство безопасности в будущем? Было бы очень хорошо, если бы Украина могла стать государством-членом НАТО. Но если это сейчас невозможно, то как нужно убедить людей, что эта война снова не начнется по истечении нескольких лет?

– размышляет Павелл.

Дипломат подчеркнул, что следует развивать меры доверия и думать о том, что происходит в Черном море. Он также напомнил об обмене военнопленными и полагает, что нужно начать с этого, а впоследствии это, по его мнению, приведет к успешным переговорам.

Конечно, есть основания полагать, что мы можем начать переговоры, но они не обязательно будут успешными. Однако нужно готовиться к нормальным, значимым переговорам,

– подытожил Павелл.

На чем стоит сосредоточиться на достижении мира: смотрите видео