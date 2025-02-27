Перемирие и мир – разные вещи, – Буданов сказал, что Украина может взять с переговоров с Россией

Украина может быстро дойти за переговорным столом до перемирия с Россией. Однако вопрос мира будет оставаться еще в повестке дня довольно долго.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова начальника ГУР Кирилла Буданова в интервью Укринформ.

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Что сказал Буданов о скором перемирии или мире

Генерал заметил, что за столом переговоров российская сторона будет использовать тактику кнута и пряника.

"Они всегда так будут делать: давить на нас и предлагать разные финансово интересные вещи для других сторон, которым принимать в этом участие. Так было всегда и ничего у них не изменится", – объяснил глава ГУР.

Однако он подчеркнул, что все же следует разграничивать понятие– перемирие или мир. Ведь это совершенно разные вещи.

Дойти быстро до перемирия, я просто личную могу сказать мнение, – в принципе, это реально. Дойти быстро до мира– нет,

– сказал Буданов.

Глава украинской разведки отметил, что россиянам нужен перерыв в войне. Потому что, согласно их стратегии, если до 2026 года страна не выходит из этой войны, то Кремль упускает даже шанс на мировое лидерство.

"Им остается максимум уровень регионального лидерства, что их совершенно не устраивает. Цена войны слишком высока, финансовая цена войны Она не дает развивать страну, не дает заниматься масштабными проектами и т.п. Есть нехватка технологий, технологических решений, которые отсутствуют в России, прежде всего по разработке арктических регионов, по добыче там газа и т.д", – сказал генерал.