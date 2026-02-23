Укр Рус
23 февраля, 20:51
Буданов ответил, были ли "исторические лекции" от Мединского на переговорах в Женеве

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Кирилл Буданов отметил, что во время переговоров в Женеве Владимир Мединский не произносил "исторических лекций".
  • По словам главы ОП, Мединский привел лишь один короткий исторический пример, который был непродолжительным.

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что во время трехсторонних переговоров в Женеве 17 – 18 февраля руководитель российской делегации Владимир Мединский не произносил "исторических лекций". Но без экскурсов все же не обошлось.

Об этом Кирилл Буданов рассказал во время разговора с журналистами, передает 24 Канал.

К теме Мединский встретился с украинскими делегатами без Буданова: о чем могли говорить

Отклонялся ли в историю Мединский на переговорах в Женеве?

По словам Буданова, во время переговоров Владимир Мединский привел лишь один короткий исторический пример.

Нет. Был только один исторический пример, и довольно-таки интересный, 
– отметил он.

Глава Офиса Президента добавил, что этот комментарий был непродолжительным и занял всего несколько минут. Других подробностей относительно содержания примера Буданов не раскрыл.

Стоит отметить, что Владимир Мединский еще с первых переговоров с украинской стороной часто любил рассказывать псевдоисторические лекции и трактовал историю с призмы российской пропаганды. Поэтому каждое новое появление Мединского в составе российской делегации на новых раундах переговоров вызывает мемы и шутки у украинцев.

Чем закончился очередной раунд мирных переговоров в Женеве?

  • Издание "РБК-Украина", со ссылкой на осведомленный источник, сообщило, что военная подгруппа достигла результата в согласовании процедурных вопросов и "близка к финишу". В то же время политическая подгруппа пока не достигла нового прогресса.

  • Владимир Зеленский выразил ожидания, что обмен военнопленных станет возможным в ближайшее время. По словам президента, во время последних переговоров был найден конструктив для определения деталей обмена.

  • Глава ОП Кирилл Буданов отметил, что воспринимает ход мирных переговоров со "сдержанным оптимизмом". По словам генерала, стороны точно движутся по сравнению с первой встречей.