Буданов ответил, были ли "исторические лекции" от Мединского на переговорах в Женеве

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что во время трехсторонних переговоров в Женеве 17 – 18 февраля руководитель российской делегации Владимир Мединский не произносил "исторических лекций". Но без экскурсов все же не обошлось.

Об этом Кирилл Буданов рассказал во время разговора с журналистами, передает 24 Канал.

Отклонялся ли в историю Мединский на переговорах в Женеве?

По словам Буданова, во время переговоров Владимир Мединский привел лишь один короткий исторический пример.

Нет. Был только один исторический пример, и довольно-таки интересный,

– отметил он.

Глава Офиса Президента добавил, что этот комментарий был непродолжительным и занял всего несколько минут. Других подробностей относительно содержания примера Буданов не раскрыл.

Стоит отметить, что Владимир Мединский еще с первых переговоров с украинской стороной часто любил рассказывать псевдоисторические лекции и трактовал историю с призмы российской пропаганды. Поэтому каждое новое появление Мединского в составе российской делегации на новых раундах переговоров вызывает мемы и шутки у украинцев.

Чем закончился очередной раунд мирных переговоров в Женеве?