Буданов ответил, были ли "исторические лекции" от Мединского на переговорах в Женеве
- Кирилл Буданов отметил, что во время переговоров в Женеве Владимир Мединский не произносил "исторических лекций".
- По словам главы ОП, Мединский привел лишь один короткий исторический пример, который был непродолжительным.
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что во время трехсторонних переговоров в Женеве 17 – 18 февраля руководитель российской делегации Владимир Мединский не произносил "исторических лекций". Но без экскурсов все же не обошлось.
Об этом Кирилл Буданов рассказал во время разговора с журналистами, передает 24 Канал.
Отклонялся ли в историю Мединский на переговорах в Женеве?
По словам Буданова, во время переговоров Владимир Мединский привел лишь один короткий исторический пример.
Нет. Был только один исторический пример, и довольно-таки интересный,
– отметил он.
Глава Офиса Президента добавил, что этот комментарий был непродолжительным и занял всего несколько минут. Других подробностей относительно содержания примера Буданов не раскрыл.
Стоит отметить, что Владимир Мединский еще с первых переговоров с украинской стороной часто любил рассказывать псевдоисторические лекции и трактовал историю с призмы российской пропаганды. Поэтому каждое новое появление Мединского в составе российской делегации на новых раундах переговоров вызывает мемы и шутки у украинцев.
Чем закончился очередной раунд мирных переговоров в Женеве?
Издание "РБК-Украина", со ссылкой на осведомленный источник, сообщило, что военная подгруппа достигла результата в согласовании процедурных вопросов и "близка к финишу". В то же время политическая подгруппа пока не достигла нового прогресса.
Владимир Зеленский выразил ожидания, что обмен военнопленных станет возможным в ближайшее время. По словам президента, во время последних переговоров был найден конструктив для определения деталей обмена.
Глава ОП Кирилл Буданов отметил, что воспринимает ход мирных переговоров со "сдержанным оптимизмом". По словам генерала, стороны точно движутся по сравнению с первой встречей.