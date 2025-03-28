"Договоры ничего не значат": что будет России, если она нарушит соглашение

США хотят, чтобы Россия и Украина заключили мирное соглашение. Договоры часто не могут предотвратить различные события, которые происходят в мире. Если даже в ситуации, когда Штаты пытаются создать для России комфортные условия, Кремль отказывается остановить войну, то это будет иметь более серьезные последствия.

Такое мнение 24 Каналу озвучил глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, в частности, США не будут сдерживать Украину и Европу от более жестких шагов.

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"Если Россия сейчас не соглашается остановить конфликт, то это значительно более серьезные последствия. Это последствия, которые связаны с тем, что США снимают с себя всяческую ответственность за дальнейшие действия по сдерживанию Украины и европейских партнеров от каких-то более жестких шагов", – сказал он.

К слову, как пишет издание The New York Times, Владимир Путин намерен выжать как можно больше из желания Дональда Трампа заключить мирное соглашение. Россия видит экономические и геополитические выгоды в том, чтобы поддерживать стремление президента США к прекращению огня в Украине, однако это не означает, что военные цели оккупантов изменились.

Решение за США

Ярослав Божко отметил, что американцы предлагают России себя как арбитра. Однако Кремль хочет идти за свои интересы до конца. Поэтому США могут осуществлять нефтяное давление, санкции относительно контрагентов, которые до сих пор работают с Россией в Азии, и так далее. Поэтому не стоит искать сигналов в соглашениях.

Договоры ничего не значат. Это правда, которую долго от нас скрывали дипломаты. Соглашения могут лишь закреплять определенную тенденцию, ситуацию. Но когда статус-кво меняется, то договор первым летит в помойку. Россия это понимает. Поэтому у нее никакого уважения к договорам. Что будет с Россией? Это решать США,

– считает он.

По словам главы Центра политических студий "Доктрина", если Москва не продемонстрирует снисхождения к интересам США в мире, то то, что в договоре не было ни одного пункта о наказании России, не остановит американцев.