Россия уже "дает заднюю": эксперт оценил эффективность переговоров в Абу-Даби

4 февраля завершился первый день переговоров в Абу-Даби между Украиной, США и Россией. Сейчас важно понимать, действительно ли близко завершение войны.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы", военный эксперт Тарас Жовтенко, отметив, что параллельно с мирными переговорами прозвучал ряд показательных заявлений от российских официальных лиц. На них стоит обратить внимание.

Чего ожидать от этого раунда переговоров?

По словам Жовтенко, Россия показывает будто готова к переговорам. Но фактически сразу "дает заднюю", о чем свидетельствуют публичные заявления должностных лиц.

В тот же 4 февраля прозвучало заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова, который обвинил Украину в том, что война до сих пор продолжается. Он намекает, что Киеву нужно отдать Донбасс России – и тогда якобы будет прогресс. А глава МИД РФ Сергей Лавров рассказывает про "нацистов" и далек от конструктива.

Из этого получается, что картина особо не меняется. Не стоит ожидать от России какого-то прорыва или компромисса. Вряд ли будут какие-то нестандартные переговорные шаги,

– отметил Жовтенко.

Пока неизвестен полный список вопросов, что обсуждают на переговорах. Ранее секретарь СНБО Рустем Умеров, который входит в делегацию, сообщал, что на встрече будут говорить, в частности, о гарантиях безопасности.

Обратите внимание! Эксперт по публичным коммуникациям, публицист Юрий Богданов поделился мнением, в каком случае Россия становится более сговорчивой в переговорном процессе. Если потери России на войне действительно составят 50 тысяч личного состава ежемесячно, то Путин окажется перед сложной проблемой.

Мирные переговоры: последние новости