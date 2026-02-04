Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы", военный эксперт Тарас Жовтенко, отметив, что параллельно с мирными переговорами прозвучал ряд показательных заявлений от российских официальных лиц. На них стоит обратить внимание.
Чего ожидать от этого раунда переговоров?
По словам Жовтенко, Россия показывает будто готова к переговорам. Но фактически сразу "дает заднюю", о чем свидетельствуют публичные заявления должностных лиц.
В тот же 4 февраля прозвучало заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова, который обвинил Украину в том, что война до сих пор продолжается. Он намекает, что Киеву нужно отдать Донбасс России – и тогда якобы будет прогресс. А глава МИД РФ Сергей Лавров рассказывает про "нацистов" и далек от конструктива.
Из этого получается, что картина особо не меняется. Не стоит ожидать от России какого-то прорыва или компромисса. Вряд ли будут какие-то нестандартные переговорные шаги,
– отметил Жовтенко.
Пока неизвестен полный список вопросов, что обсуждают на переговорах. Ранее секретарь СНБО Рустем Умеров, который входит в делегацию, сообщал, что на встрече будут говорить, в частности, о гарантиях безопасности.
Мирные переговоры: последние новости
- Первый день встречи делегаций Украины, США и России в Абу-Даби завершился 4 февраля. Встречи продолжатся уже завтра. Сейчас стороны сдержанно комментируют ход переговоров.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что есть прогресс в вопросе обмена пленными. Также он отдельно отметил, что Украина готова завершать войну. Но и Россия должна быть готова к этому. А международные партнеры должны закрепить все гарантиями безопасности.
- Государственный секретарь США Марко Рубио также прокомментировал ход переговоров. Он сообщил на брифинге, что список проблемных вопросов сократился, если сравнивать все с ситуацией, которая была год назад.