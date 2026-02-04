Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует пропагандистское издание ТАСС.
Что сказал Песков о возможном заключении мира?
В Абу-Даби 4 и 5 января пройдут переговоры российской, украинской и американской делегаций. Это будет второй раунд мирных переговоров на площадке в Объединенных Арабских Эмиратах.
В России на фоне этого сделали заявление, что Россия якобы уже "открыла двери для мирного урегулирования" и ждет соответствующего шага от Киева. Дмитрий Песков отметил, что Россия вынуждена вести "военную операцию" именно из-за того, что от Украины подобных решений не слышно.
Кроме того, Песков отметил, что российские военные якобы бьют по тем объектам в Украине, которые ассоциируют с оборонным комплексом. Вероятно, жилые дома в Киеве, Харькове и Запорожье – для россиян несут "огромную угрозу".
По словам спикера Владимира Путина, Кремль пока не планирует сообщать об итогах работы трехсторонней группы по вопросам безопасности в Абу-Даби.
В то же время эксперт по публичным коммуникациям Юрий Богданов в эфире 24 Канала отметил, что если Украина достигнет ликвидации примерно 50 тысяч российских оккупантов ежемесячно, это может создать условия для мирных переговоров. В таком случае страна-агрессор просто исчерпает все имеющиеся ресурсы.
Переговоры в Абу-Даби 4 февраля: что известно?
Во время переговоров в ОАЭ стороны могут обсудить обмен пленными, возможный режим прекращения огня, гарантии безопасности и послевоенное восстановление. Сложным остается вопрос контроля над территориями.
В СМИ предполагают, что эти переговоры в Абу-Даби, которые уже начались, могут стать более результативными, чем ожидалось. Но эксперты предполагают, что более мягкая риторика Кремля может быть лишь средством затягивания времени.
Участие в этих мирных переговорах принимают представители украинской стороны, в частности секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, а также делегации США и России.