Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует пропагандистское издание ТАСС.

Что сказал Песков о возможном заключении мира?

В Абу-Даби 4 и 5 января пройдут переговоры российской, украинской и американской делегаций. Это будет второй раунд мирных переговоров на площадке в Объединенных Арабских Эмиратах.

В России на фоне этого сделали заявление, что Россия якобы уже "открыла двери для мирного урегулирования" и ждет соответствующего шага от Киева. Дмитрий Песков отметил, что Россия вынуждена вести "военную операцию" именно из-за того, что от Украины подобных решений не слышно.

Кроме того, Песков отметил, что российские военные якобы бьют по тем объектам в Украине, которые ассоциируют с оборонным комплексом. Вероятно, жилые дома в Киеве, Харькове и Запорожье – для россиян несут "огромную угрозу".

По словам спикера Владимира Путина, Кремль пока не планирует сообщать об итогах работы трехсторонней группы по вопросам безопасности в Абу-Даби.

В то же время эксперт по публичным коммуникациям Юрий Богданов в эфире 24 Канала отметил, что если Украина достигнет ликвидации примерно 50 тысяч российских оккупантов ежемесячно, это может создать условия для мирных переговоров. В таком случае страна-агрессор просто исчерпает все имеющиеся ресурсы.

Переговоры в Абу-Даби 4 февраля: что известно?