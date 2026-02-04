Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує пропагандистське видання ТАСС.

Дивіться також Росіян викидають, – експерт назвав найбільші проблеми Кремля в 2026 році

Що сказав Пєсков про можливе укладання миру?

В Абу-Дабі 4 і 5 січня пройдуть перемовини російської, української та американської делегацій. Це буде другий раунд мирних переговорів на майданчику в Об'єднаних Арабських Еміратах.

У Росії на тлі цього зробили заяву, що Росія нібито вже "відчинила двері для мирного врегулювання" й чекає відповідного кроку від Києва. Дмитро Пєсков зауважив, що Росія змушена вести "воєнну операцію" саме через те, що від України подібних рішень не чути.

Крім того, Пєсков зазначив, що російські військові буцімто б'ють по тих об'єктах в Україні, які асоціюють з оборонним комплексом. Імовірно, житлові будинки в Києві, Харкові та Запоріжжі – для росіян несуть "величезну загрозу".

За словами речника Володимира Путіна, Кремль наразі не планує повідомляти про підсумки роботи тристоронньої групи з питань безпеки в Абу-Дабі.

Водночас експерт із публічних комунікацій Юрій Богданов в ефірі 24 Каналу зауважив, що якщо Україна досягне ліквідації приблизно 50 тисяч російських окупантів щомісяця, це може створити умови для мирних переговорів. У такому випадку країна-агресорка просто вичерпає всі наявні ресурси.

Переговори в Абу-Дабі 4 лютого: що відомо?