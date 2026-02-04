Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує пропагандистське видання ТАСС.
Що сказав Пєсков про можливе укладання миру?
В Абу-Дабі 4 і 5 січня пройдуть перемовини російської, української та американської делегацій. Це буде другий раунд мирних переговорів на майданчику в Об'єднаних Арабських Еміратах.
У Росії на тлі цього зробили заяву, що Росія нібито вже "відчинила двері для мирного врегулювання" й чекає відповідного кроку від Києва. Дмитро Пєсков зауважив, що Росія змушена вести "воєнну операцію" саме через те, що від України подібних рішень не чути.
Крім того, Пєсков зазначив, що російські військові буцімто б'ють по тих об'єктах в Україні, які асоціюють з оборонним комплексом. Імовірно, житлові будинки в Києві, Харкові та Запоріжжі – для росіян несуть "величезну загрозу".
За словами речника Володимира Путіна, Кремль наразі не планує повідомляти про підсумки роботи тристоронньої групи з питань безпеки в Абу-Дабі.
Водночас експерт із публічних комунікацій Юрій Богданов в ефірі 24 Каналу зауважив, що якщо Україна досягне ліквідації приблизно 50 тисяч російських окупантів щомісяця, це може створити умови для мирних переговорів. У такому випадку країна-агресорка просто вичерпає всі наявні ресурси.
Переговори в Абу-Дабі 4 лютого: що відомо?
Під час переговорів в ОАЕ сторони можуть обговорити обмін полоненими, можливий режим припинення вогню, гарантії безпеки та післявоєнне відновлення. Складним залишається питання контролю над територіями.
У ЗМІ припускають, що ці перемовини в Абу-Дабі, які вже почалися, можуть стати більш результативними, ніж очікувалося. Але експерти припускають, що м'якша риторика Кремля може бути лише засобом затягування часу.
Участь в цих мирних перемовинах беруть представники української сторони, зокрема секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, а також делегації США та Росії.