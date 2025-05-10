"Напряженные, но решительные": детали с брифинга после "коалиции решительных" в Киеве

С 12 мая должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Если Россия не согласится – ее ожидают серьезные последствия.

Как рассказала ведущая 24 Канала Дарья Трунова, 10 мая в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Польши Дональд Туск. Есть много важных деталей о дальнейших мирных переговорах с Россией.

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Что будет, если Россия не согласится на прекращение огня

По словам ведущей 24 Канала, представители "коалиции решительных" сначала казались напряженными перед брифингом. Но дальше было много решительных заявлений. Во время встречи у них был телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они согласовали общую позицию, что нужно безусловное прекращение на суше, море и в воздухе минимум на 30 дней.

Президент Владимир Зеленский во время брифинга специально подчеркнул – если Россия попытается выдвинуть любые дополнительные требования, то это будет свидетельство намерения сорвать переговорный процесс и затянуть войну.

Обратите внимание! Ранее представитель Путина Дмитрий Песков рассказывал, что Россия якобы согласилась на 30-дневное перемирие. Но сразу же начал рассказывать о неназванных "нюансах". По состоянию на 18:00 10 мая Россия никак не отреагировала на идею прекращения огня на 30 дней с 12 мая.

Президент Франции Эммануэль Макрон предоставил некоторые детали по проверке соблюдения прекращения огня. По его словам, мониторинг смогут проводить Соединенные Штаты. Но в этом процессе смогут участвовать и другие страны.

Это позволит немедленно начать переговоры по инфраструктуре и гарантиям безопасности. Если будет нарушение прекращения огня, то мы согласились, что введем массированные санкции. Этот вопрос будет готовиться и координироваться между американцами и европейцами,

– сказал Макрон.

Премьер-министр Великобритании заверил, что главная цель – не перемирие на несколько месяцев или лет. Они хотят достичь длительный и стабильный мир. Это должно начаться с 30-дневного прекращения огня.

Будет ли Украина и Россия отводить войска

Владимир Зеленский отметил, что официально никто не предлагал Украине демилитаризованную зону на 30 километров. Однако эту идею вряд ли возможно реализовать.

С какой линии мы будем считать? Война началась с территории Беларуси. Тогда тоже считаем 15 километров вглубь Беларуси? Да и почему по 15 километров? Если дальнобойная артиллерия – это 40 километров. Даже если говорить о 15 километрах, то что тогда делать с Херсоном? Не будет наших войск в Херсоне – не будет у нас Херсона,

– подчеркнул Зеленский.

Добавим, по данным СМИ, Зеленский сказал во время телефонного разговора Трампу, что Украина готова пойти на прямые переговоры с Россией. Но это произойдет в том случае, если Россия согласится на 30-дневное прекращение огня.