Какие козыри могут быть важными во время переговоров Украины и России: анализ NYT

Санкции и продолжение военной помощи будут "разменной монетой" на любых переговорах Украины и России. Этим может давить на обе стороны администрация избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The New York Times.

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Как санкции и военная помощь могут стать решающими в переговорах

В материале отмечается, что прогнозы, которые звучали в первые месяцы войны, что экономические ограничения быстро подорвут режим президента России Владимира Путина или превратят рубль в "обломки", не оправдались.

Однако идея, что экономические санкции могут быстро положить конец противостоянию, всегда была скорее плодом надежды, чем реалистичной оценкой, говорит российский экономист Сергей Гуриев, который бежал из страны в 2013 году и сейчас является деканом Лондонской школы бизнеса.

По его словам, более точной мерой успеха является вопрос, препятствовали ли санкции способности Москвы эффективно вести войну. И ответ на этот вопрос, по его мнению и ряда других аналитиков, – да.

Представьте себе мир, в котором санкции не вводили... Мир, в котором внешняя торговля России не была бы сильно ограничена и она имела бы доступ ко всем своим иностранным резервам. Совершенно очевидно, что санкции создали проблемы для Путина, уменьшили количество ресурсов в его кармане, а, следовательно, спасли жизнь Украине. Без них бы Россия, возможно, уже победила,

– добавил Гуриев.

Журналисты пишут, что, когда Трамп сядет за стол переговоров с Путиным, санкции станут "чрезвычайно ценной фишкой", говорит вице-президент по внешней политике Киевской школы экономики и внештатный научный сотрудник Института международной экономики Петерсона Элина Рыбакова.

Как пишет NYT, считается, что самыми эффективными санкциями против РФ были те, которые касались глобальной финансовой системы – сферы, где США могут применить уникальную власть.

"И все же, если санкции достигли большего, чем некоторые могли себе представить, они имели меньшее влияние, чем другие надеялись. Те, кто преуменьшает значение санкций как козыря, также утверждают, что западные страны не зашли достаточно далеко и не отреагировали достаточно быстро на изменение условий, чтобы усилить давление на Россию", – сказано в статье.

Однако отмечается, что даже самых ценных козырей, которые могут быть получены с помощью санкций, может оказаться недостаточно, чтобы убедить Путина согласиться на урегулирование, приемлемое для Украины и ее европейских союзников.