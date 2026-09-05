Об этом 24 Каналу рассказал специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов. По его словам, диктатору Путину сейчас важно избежать новых санкций. Поэтому он может сейчас демонстрировать большую сговорчивость.

Что нужно для реального мирного процесса?

Как подчеркнул Богданов, вряд ли США примут законопроект о "адских санкциях" против России, соавтором которого является покойный сенатор Линдси Грэм, до встречи между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Она, вероятно, состоится в сентябре.

Понятно, что Путин не заинтересован в конструктивных мирных переговорах. Он снова будет выдвигать требования, которые будут неприемлемы для Украины.

На самом деле мирный процесс можно начать с трех простых шагов. А остальные детали уже обсуждать после этого.

Первый шаг – зафиксировать определенную линию разграничения. Второй – прекратить огонь по этой линии. Третий – начать процесс гуманитарных обменов. То есть всех на всех. Все остальное можно обсуждать по ходу дела. Пока мы не обсуждаем ключевые вопросы каких-либо мирных переговоров, никакого мирного процесса не будет,

– отметил Богданов.

Что сейчас с переговорным процессом: смотрите видео 24 Канала