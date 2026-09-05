Про це 24 Каналу розповів фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов. За його словами, диктатору Путіну зараз важливо не отримати нові санкції. Тому він може зараз демонструвати більшу зговірливість.

Що потрібно для реального мирного процесу?

Як наголосив Богданов, навряд чи США ухвалять законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії, співавтором якого є покійний сенатор Ліндсі Грем, до зустрічі між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном. Вона, ймовірно, відбудеться у вересні.

Зрозуміло, що Путін не зацікавлений в конструктивних мирних переговорах. Він знову висуватиме вимоги, які будуть неприйнятні для України.

Насправді мирний процес можна розпочати з трьох простих кроків. А інші деталі вже проговорювати після цього.

Перший крок – зафіксувати певну лінію розмежування. Другий – припинити вогонь по цій лінії. Третій – почати процес гуманітарних обмінів. Тобто всіх на всіх. Все інше можна проговорювати в процесі. Поки ми не обговорюємо ключові питання будь-яких мирних перемовин, то ніякого мирного процесу не буде,

– зазначив Богданов.

Що зараз з переговорним процесом: дивіться відео 24 Каналу