Реджеп Эрдоган заявил, что "в Турции будет накрыт стол мира, и кровавая война России и Украины закончится". Дело в том, что сейчас турецкий лидер стоит перед непростым выбором, с кем поссориться.

Речь идет о выборе между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Такое мнение 24 Каналу озвучил кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

К теме В Турции будет накрыт стол для мира, и кровавая война России и Украины закончится, – Эрдоган

Перед каким выбором оказывается Эрдоган?

Станислав Желиховский отметил, что Реджеп Эрдоган хотел бы, чтобы его страна снова проявила себя в роли связующего звена между Украиной и Россией. Ему важно подтвердить статус действенного и влиятельного переговорщика, чтобы усилить позиции Турции в регионе и в целом в современной геополитике, так и собственные позиции, в частности, внутриполитические.

Сейчас Эрдоган стоит перед непростым выбором. С одной стороны, он имеет неплохие отношения с Дональдом Трампом, что довольно контрастирует с тем, какие были отношения между Турцией и США во времена администрации Джо Байдена. Эрдоган не хочет терять окно возможностей для себя в контексте сотрудничества с западным миром,

– сказал он.

Также он имеет неплохие отношения с Владимиром Путиным. Эрдоган понимает, что от России многое зависит в турецкой экономике. Может случиться так, что лидеру Турции придется выбирать сторону. В частности, если США введут против России жесткие ограничения.

Эрдоган оказывается перед выбором, или ему ссориться с новой администрацией США, что невыгодно, или с Россией. Он может дальше балансировать. Но когда снова увидим такое резкое противостояние в дипломатической, политической плоскостях, очень трудно найти баланс,

– пояснил эксперт-международник.

По его словам, Реджеп Эрдоган не хотел бы делать ставки на кого-то одного. Поэтому сейчас он работает на опережение и хочет организовать встречу лидеров. Однако сейчас нет каких-то сигналов от Москвы, которые показывали бы желание российского диктатора Владимира Путина договариваться. Хотя нельзя исключать, что встреча состоится. Хотя неизвестно, в каком формате и кто на ней будет присутствовать.