Путин пытается достичь переговоров без участия Киева, однако мирный план Трампа не учитывает интересы ни России, ни Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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Кремлю нечего предложить Трампу

Александр Леонов отметил, что Путин мечтает о новом разделе мира, где у России будет своя зона национальных интересов, свои зоны влияния, в которые никто не будет иметь права вмешиваться. Китай также этого хочет, однако там нет места для России как отдельного субъекта.

Но здесь есть один важный момент, потому что Путину для такой большой сделки, как говорит Дональд Трамп, нечего предложить. Поскольку сейчас Путин после потери Сирии потерял прямое влияние на Ближний Восток. Очевидно, он не может предлагать какие-то вещи, которые связаны с Ближним Востоком, которые очень интересуют Дональда Трампа,

– подчеркнул он.

Дональд Трамп очень хотел бы, чтобы Москва разорвала отношения с Китаем. Однако зависимость Кремля от Пекина чрезвычайно велика. Даже по российским данным, Россия – вторая в мире страна по зависимости от КНР после Северной Кореи.

"Поэтому очевидно, что Путин будет пытаться вывести на переговоры и договоренности без участия Украины. Но важный момент: когда мы говорим о мирном плане Дональда Трампа, то этот план не учитывает ни Россию, ни Украину, к сожалению", – сказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

Однако есть информация, что Дональд Трамп начал менять свое отношение после визита в Европу и разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Президент США сделал достаточно жесткие заявления относительно России.