Путін намагається досягнути переговорів без участі Києва, однак мирний план Трампа не зважає на інтереси ані Росії, ані України. Таку думку 24 Каналу озвучив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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Кремлю нема що запропонувати Трампу

Олександр Леонов зазначив, що Путін мріє про новий розподіл світу, де у Росії буде своя зона національних інтересів, свої зони впливу, у які ніхто не матиме права втручатися. Китай також цього прагне, однак там немає місця для Росії як окремого суб'єкта.

Але тут є один важливий момент, бо Путіну для такої великої угоди, як каже Дональд Трамп, нема чого запропонувати. Оскільки зараз Путін після втрати Сирії втратив прямий вплив на Близький Схід. Очевидно, він не може пропонувати якісь речі, які пов'язані з Близьким Сходом, які дуже цікавлять Дональда Трампа,

– підкреслив він.

Дональд Трамп дуже хотів би, щоб Москва розірвала відносини із Китаєм. Однак залежність Кремля від Пекіна надзвичайно велика. Навіть за російськими даними, Росія – друга у світі країна за залежністю від КНР після Північної Кореї.

"Тому очевидно, що Путін буде намагатися вивести на переговори і домовленості без участі України. Але важливий момент: коли ми говоримо про мирний план Дональда Трампа, то цей план не зважає ані на Росію, ані на Україну, на жаль", – сказав виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Однак є інформація, що Дональд Трамп почав змінювати своє ставлення після візиту до Європи та розмов із президентом Франції Еммануелем Макроном, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Президент США зробив досить жорсткі заяви щодо Росії.