США склонят Зеленского и Путина к заключению мирного соглашения, – Трамп

В ночь на 13 октября американский президент вышел, чтобы пообщаться с журналистами. Среди прочего он заявил, что хочет склонить президента Зеленского и диктатора Путина к заключению мирного соглашения.

Его заявление транслировало агентство Magno News.

О чем говорил Трамп с журналистами

Дональд Трамп считает, что российский диктатор хочет заключить мирное соглашение больше, чем президент Украины. После этого он подчеркнул, что США хотят добиться, чтобы обе стороны пошли на это.

Я думаю, что Путин хочет заключить соглашение, и нам нужно добиться, чтобы Зеленский тоже захотел это сделать... Я думаю, что на самом деле Путин хочет заключить соглашение больше, чем Зеленский... Думаю, они хотят заключить соглашение, но не знают, как это сделать. Но мы заставим их заключить соглашение,

– заявил Трамп.

Журналисты также поинтересовались дизельным соглашением с Россией. Он заявил, что оно не для него, а "для остального мира".

Также Трампу указали, что Россия нарушила его же "энергетическое перемирие".

В ответ американский президент заявил, что не уверен в нарушении и что это нужно проверить. Впрочем, сразу после этого он обвинил в нарушении не только Россию, но и Украину.