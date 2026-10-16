16 октября Дональд Трамп заявил, что война закончится без Владимира Зеленского, отметив, что тот не хочет мира. В Кремле согласились с этой критикой, однако признали невозможность диалога без действующей власти Украины.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

Что сказал Песков в ответ на слова Трампа

Трамп открыто заявил о своем негативном отношении к позиции украинского лидера.

"Я не большой поклонник Зеленского", – подчеркнул он и обвинил главу Украины в нежелании искать пути для прекращения противостояния.

Он также добавил свое видение переговорного процесса, утверждая, что урегулирование войны в Украине в конечном итоге произойдет уже без участия действующего президента.

В Москве сразу же отреагировали на эти высказывания и поспешили выразить солидарность с подобной риторикой.

Песков отметил, что позиция российской стороны совпадает с мнением Трампа относительно нежелания Зеленского брать на себя ответственность и переходить к мирному урегулированию.

В то же время представитель Кремля был вынужден признать юридические и политические реалии дипломатии. Он подчеркнул, что обсуждать урегулирование без действующего украинского руководства, как бы ни хотелось, невозможно.

Напомним также, что Трамп призвал провести выборы в Украине, назвал удары по НПЗ России "позором" и ошибочно продолжал утверждать, что это влияет на цены на топливо в мире. Также американский лидер отметил, что Россия может потерять миллион мужчин, но у нее есть много других миллионов, а вот у Украины – нет.