ЕС когда-то придется сесть за стол переговоров, – госсекретарь США

Спецпредставитель президента США по вопросам России и Украины Кит Келлог на полях Мюнхенской конференции 14 –16 февраля заявил, что не видит "физически" Европы за столом мирных переговоров по войне в Украине. Однако, уже через несколько дней в США прозвучало другое мнение.

Госсек США Марко Рубио после переговоров с Россией 18 февраля заявил, что европейским странам таки придется быть участником переговорного процесса, передает 24 Канал.

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ЕС вводил санкции против России

Причиной, что Евросоюзу придется участвовать в переговорах являются европейские санкции против России.

️ЕС когда-то придется сесть за стол переговоров, потому что он также вводил санкции,

– сказал Рубио.

Государственный секретарь США отметил, что цель переговоров заключается в том, чтобы положить конец войне в Украине "справедливым, длительным, устойчивым и приемлемым решением для всех сторон".

К слову, во время встречи США и России в Саудовской Аравии россияне отвергли возможность Европы сесть за стол переговоров. Они еще и цинично заявили, что "пока ничто не свидетельствует о возможном прорыве в отношениях" с ЕС.