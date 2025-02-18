Детали передает 24 Канал.

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Что сказали в России о возможном участии ЕС в переговорах

Заместитель главы российского МИД Александр Грушко заявил, что роль Евросоюза в будущих переговорах по Украине исключена. Более того, "пока ничто не свидетельствует о возможном прорыве в отношениях с Европой".

Кроме этого, Грушко цинично сказал, что Европа должна прекратить поставлять оружие Киеву, "если хочет способствовать установлению мира в Украине".

Еще одним пунктом заявления стали слова о возможном размещении в Украине западных миротворцев. Об этом сейчас размышляют в ЕС, но не имеют единства. Россияне "категорически негативно" относятся к этой идее и считают ее эскалационным шагом.

При этом Кремль "позволяет" Украине вступить в ЕС. Но за идеей создания европейской армии обещают пристально наблюдать.

Тем временем Европа готовит рекордную военную помощь для Украины – 700 миллиардов евро. А Дмитрий Кулеба сказал, что можно сделать в ситуации давления на Европу.