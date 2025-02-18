Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Дмитрия Кулебы в интервью BBC.

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Что Украина и Европа могут сделать с Трампом

Журналисты спросили бывшего главу МИД, может ли Киев отказаться от плана, который перед ним положат Трамп и Путин. Кулеба ответил, что Зеленский не раз очерчивал свою позицию. Украина не откажется от вступления в НАТО и не уступит территории.

Я осознаю, что люди читают новости и у них волосы встают дыбом. Но это все очень ранняя стадия. На нас, на европейцев и на Путина осуществляется кавалерийское наступление, просто по-разному оформленное. И нам всем надо его сдержать. Стратегия должна заключаться в том, чтобы втягивать Трампа в долгую игру, вместо того, чтобы поддаваться его быстрому давлению, на которое он рассчитывает,

– высказался Кулеба.

Он отметил, что игра еще даже не началась и что все стороны только разминаются на поле. Предмет разговора появится, когда США положат на стол какое-то целостное видение. Потому что пока Америка демонстрирует силу и запугивает, а заявления представителей США противоречат друг другу. Украина и Европа должны подойти к ситуации с холодным умом и проявить силу воли. В то же время цена их ошибок очень выросла.

"Впереди еще очень-очень много битв, много маневров. Я всегда говорю: очень важно не падать до выстрела, но еще важнее – не падать после выстрела. Я считаю, что Украина должна руководствоваться этим правилом", – подытожил Кулеба.

Кстати, западные СМИ видят в поведении Трампа неоимперские привычки. Он хочет припереть Украину к стене и шантажирует Зеленского, чтобы подписать соглашение об ископаемых на самых выгодных условиях. И не учитывает то, что для Киева это соглашение будет крайне невыгодным, фактически экономической колонизацией.