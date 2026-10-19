"Это не уголовное дело": Рубио ответил, есть ли у США доказательства того, что Путин готов к миру

Дональд Трамп утверждает, что российский диктатор Путин якобы хочет мира больше, чем президент Зеленский. Журналисты поинтересовались у госсекретаря США Рубио, какие именно у них есть доказательства того, что глава Кремля открыт для мирных переговоров.

Его заявление от 19 октября цитирует Clash Report.

Что сказал Рубио о желании Путина закончить войну

Рубио ответил, что доказательства не нужны.

Какие доказательства? Ну, знаете... это же не уголовное дело. Речь идет о дипломатии. А в дипломатии вы продолжаете попытки. Иногда – к сожалению, когда речь идет о конфликтах, подобных тем, которые мы обсуждаем сейчас, – ситуация оказывается сложной, глубоко укоренившейся; иногда это тупик, своеобразный "застывший" конфликт, в котором ни одна из сторон не одерживает решительной победы, однако обе наносят друг другу огромный ущерб,

– заявил он.

Госсекретарь добавил, что США просто будут продолжать попытки "насколько это возможно".

К слову, стало известно, что Россия тем временем предлагает провести в ноябре трехсторонний саммит с участием США и Китая, чтобы договориться о завершении войны на своих условиях.

Президента Украины Владимира Зеленского на эту встречу приглашать не планируют.