Його заяву від 19 жовтня цитує Clash Report.

Що сказав Рубіо про бажання Путіна закінчити війну

Рубіо відповів, що докази не потрібні.

Які докази? Ну, знаєте... це ж не кримінальна справа. Йдеться про дипломатію. А в дипломатії ви продовжуєте спроби. Іноді – на жаль, коли йдеться про конфлікти на кшталт тих, що ми обговорюємо зараз, – ситуація виявляється складною, глибоко вкоріненою; подекуди це глухий кут, своєрідний "застиглий" конфлікт, у якому жодна зі сторін не здобуває рішучої перемоги, проте обидві завдають одна одній величезної шкоди,

– заявив він.

Держсекретар додав, що США просто продовжуватимуть спроби "настільки, наскільки це можливо".

До слова, стало відомо, що Росія тим часом пропонує провести у листопаді тристоронній саміт із США та Китаєм, щоб домовитися про завершення війни на своїх умовах.

Президента України Володимира Зеленського на цю зустріч запрошувати не планують.