Його заяву від 19 жовтня цитує Clash Report.
Що сказав Рубіо про бажання Путіна закінчити війну
Рубіо відповів, що докази не потрібні.
Які докази? Ну, знаєте... це ж не кримінальна справа. Йдеться про дипломатію. А в дипломатії ви продовжуєте спроби. Іноді – на жаль, коли йдеться про конфлікти на кшталт тих, що ми обговорюємо зараз, – ситуація виявляється складною, глибоко вкоріненою; подекуди це глухий кут, своєрідний "застиглий" конфлікт, у якому жодна зі сторін не здобуває рішучої перемоги, проте обидві завдають одна одній величезної шкоди,
– заявив він.
Держсекретар додав, що США просто продовжуватимуть спроби "настільки, наскільки це можливо".
До слова, стало відомо, що Росія тим часом пропонує провести у листопаді тристоронній саміт із США та Китаєм, щоб домовитися про завершення війни на своїх умовах.
Президента України Володимира Зеленського на цю зустріч запрошувати не планують.