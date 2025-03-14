"Карт", кажется, нет у Трампа: США будет трудно надавить на Россию ради мира из-за 2 факторов

Президент США Дональд Трамп заявлял о том, что у него есть методы влияния на Россию. Однако на самом деле может быть, что это не так.

Такое мнение 24 Каналу озвучил аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов. По его словам, у Трампа нет рычагов влияния на страну-агрессора.

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"Быстрых методов воздействия на Россию у Трампа пока нет. Это довольно иронично, учитывая то, как он говорил о том, что у Украины "нет карт", потом говорил, что ни у Украины, ни у России "нет карт". По крайней мере краткосрочных "карт", кажется, нет у Дональда Трампа", – сказал он.

"Трамп не сможет надавить на Путина"

Евгений Костогрызов отметил, что Трамп может давить на Россию, в частности, санкциями, также мешая ее интересам в других странах мира. Однако есть два момента. Прежде всего это долговременное давление, по крайней мере на месяцы. Это не то, чего хочет американский лидер. Ему нужны быстрые результаты. Также определенным образом президент США симпатизирует Владимиру Путину.

Ситуация выглядит так, что Трамп не сможет нормально давить на Путина. Мне хотелось бы здесь ошибиться, но пока кажется так. Следует ли из этого, что он будет давить дальше на Украину? По моему мнению, да,

– предположил он.

Поэтому Украине стоит быть готовой, что могут звучать новые требования со стороны США, если американцы увидят, что не удастся продавить Россию. Трамп может пытаться внедрять дальнейшее давление на Украину. В частности, с угрозами, прекращением отдельных видов военной помощи, передачи разведданных. Также может быть снова политическое давление относительно проведения выборов.

"Другое дело, что вряд ли это будет эффективно. Если говорить о глобальных последствиях, это может привести к двум вещам. Первая вещь – если США не достигнут относительно быстрых результатов, в течение нескольких месяцев, они могут покинуть переговоры, сказать, что "сделали все, что могли", – предположил аналитик.

Второй вариант заключается в том, что Дональд Трамп может решить объявить условную победу в этих переговорах. Вместо того, чтобы обвинить Россию и Украину в том, что они не могут договориться, президент сможет получить частичные маленькие уступки вроде временного перемирия по каким-то отдельным статьям. Например, только на море или только в воздухе.

Затем он может объявить это победой американской дипломатии и начать дистанцироваться, если ему не удастся надавить на Россию в течение нескольких месяцев.