Россия уже не достигла стратегических целей в войне, но всегда можно рассматривать теоретические варианты. Одними из таких являются обвал фронта в Донецкой области, прорыв россиян в Запорожье или в Одессу.

Таким мнением с 24 Каналом поделился профессор международной политики Института Клинтона Скотт Лукас, добавив, что именно к этому всегда стремился Владимир Путин. Но фактом остается то, что Россия уже бросила в эту войну колоссальное количество людей.

Почему Путин не готов к завершению войны?

Потери России уже давно превысили миллион человек. При этом территория, которую сегодня контролирует Россия, меньше, чем та, которую оккупанты контролировали в июне 2022 года. С этого времени прошло уже 45 месяцев. Возникает вопрос – о каком прорыве можно говорить.

Еще в 2023 году мы увидели, что времена прорывов на бронетехнике стали значительно сложнее из-за дронов. Они изменили ситуацию. Это многослойные линии обороны против бронетехники, колючая проволока, ловушки – все это система, которая поддерживает работу дронов,

– подчеркнул Скотт Лукас.

Россияне пытались сломать Украину ударами по энергетической инфраструктуре, но это украинцы пережили зимой 2026 года. Это была самая тяжелая зима с точки зрения ударов по энергетике за все время полномасштабного вторжения. Сейчас наступила более теплая погода, электроснабжение восстановили.

Теперь россиянам придется ждать еще одной зимы, чтобы попробовать снова. Но возникает вопрос, могут ли они сломать Украину финансово, чтобы она не имела денег продолжать войну. Здесь Россия опирается на таких людей как Виктор Орбан, который блокирует помощь ЕС.

Обратите внимание! Венгрия наложила вето на 90 миллиардов евро помощи Украине от ЕС. Эта финансовая поддержка является критически важной, ведь весной 2026 года наше государство может столкнуться с серьезным дефицитом бюджета. Владимир Зеленский выразил надежду, что ЕС найдет решение этой ситуации.

"Я не вижу реальных перспектив победы России ни на одном направлении. С другой стороны, понимаю, что Путин будет воевать до тех пор, пока сможет. Возможно, россияне соглашаются это терпеть, но это не означает наличие безумной общественной поддержки войны", – добавил Скотт Лукас.

После таких больших потерь Владимир Путин должен продемонстрировать населению победу. Это может быть Донбасс, но значительную часть этого региона россияне контролировали еще с 2014-го. Что еще можно предложить? Мариуполь? Но отстроенный драмтеатр отстроен на костях невинно убитых людей.

Суть в том, что Россия не имеет денег на восстановление захваченных территорий, потому что эти деньги нужны ей для продолжения войны. То есть говорится не об интеграции Украины в функциональную российскую экономику. Итак, Путин не отступит, потому что это его наследие, но я не думаю, что он когда-то его достигнет, - подытожил профессор международной политики Института Клинтона.

Что в России говорят о войне?