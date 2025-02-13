Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы Пентагона Пита Хегсета во время пресс-конференции после встречи с министрами обороны НАТО.

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Что сказал Хегсет о принуждении Украины заключить нежелательную сделку

Пит Хегсет подчеркнул, что не ему решать, на каких условиях Украина и Россия заключат соглашение о мире. По словам министра обороны США, это президент Трамп будет вести переговоры вместе с госсекретарем, советником по национальной безопасности и большим количеством должностных лиц из его администрации.

Президент Трамп, я хочу подчеркнуть, в своем посте в Truth Social написал, что позвонил обоим: Владимиру Путину и президенту Зеленскому. И переговоры, которые будут происходить, также будут с ними обоими,

– подчеркнул глава Пентагона.

Он также отметил, что он чувствует "тон реализма" в словах генерального секретаря НАТО Марка Рютте, что нужен мир, и то, что союзники из Альянса и Европы будут играть роль в этом.

"Я не буду вовлечен в эти дипломатические переговоры, поскольку в администрации Трампа есть люди, которые этим занимаются. А мы будем работать над содействием безопасности, мы должны продолжать работы то, что было выделено. Я думаю, что справедливо было бы отметить, что такие вещи как будущее финансирование меньше или больше может быть на столе переговоров также", – объяснил Хегсет.

Американский министр также отметил, что, чтобы бы президент Трамп не определил: "кнут или пряник", это наиболее прочный способ установить длительный мир, понимая мотивации, которые Владимир Путин имел в Украине уже некоторое время после полномасштабного вторжения.

К слову, Пит Хегсет отметил, что для начала переговоров о мире в Украине не нужны уступки от России. В то же время глава Пентагона подчеркнул, что Трамп не идет на уступки Путину, а ведет переговоры с главой Кремля "с позиции силы".