Теперь не только Донбасс: что стоит за новыми абсурдными требованиями Кремля к Украине

В Кремле снова заговорили, что для прекращения огня и начала "полноценных" мирных переговоров Украина должна вывести войска с Донбасса и других "российских регионов". Там снова начали публично требовать контроль над Херсонской и Запорожской областями.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что россияне еще с начала полномасштабной войны меняют свои требования к прекращению огня. Поэтому ничего удивительного сейчас не произошло.

Почему Россия изменила свои требования?

Как отметил Ступак, фактически с начала полномасштабной войны в России публично говорили, что хотят полностью контролировать территорию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В конце концов примерно с середины 2024 года этот ультиматум начал несколько меняться. Все чаще звучали призывы только в отношении Донецкой и Луганской областей. Это не приводило к значительному прогрессу, ведь россияне продолжали требовать, чтобы Украина добровольно вывела армию со своей же территории. Это абсолютно недопустимо.

Теперь на повестке дня снова возникла история о Запорожской и Херсонской области. Это произошло не просто так. Вполне вероятно, что россияне снова поверили в себя из-за повышения цен на нефть. Они рассчитывают, что экономическая ситуация улучшится, а совсем скоро в Европе будут благоприятные для РФ политические изменения.

Уже были оценки, что Россия получает около 10 дополнительных миллиардов евро в месяц из-за роста цен на нефть. То есть денег поступает больше – и Кремлю есть чем воевать. Также в следующем году в той же Франции состоятся президентские выборы,

– отметил Ступак.

По его словам, в Германии все популярнее становится пророссийская партия "Альтернатива для Германии", где уже обещали заставить Украину вернуть всю материальную помощь. То есть Россия рассчитывает, что в Европе рано или поздно придут к власти благосклонные к ним политические силы. И тогда ситуация уже будет в их пользу. Но и Украина имеет свои козыри.

Обратите внимание! Советник Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия сейчас не готова к мирным переговорам. При этом Киев имеет вариант, как заставить Кремль пойти на переговоры. Систематические атаки украинских дронов способны заставить Путина быть более сговорчивым.

В чем проблема с мирными переговорами?

Мирные переговоры между Украиной и Россией при посредничестве Соединенных Штатов фактически затормозили после начала военной операции США против Ирана в конце февраля. Дональд Трамп неоднократно говорил, что заинтересован завершить войну в Украине. В то же время Штаты сосредоточились больше на военной операции в Иране, чем на мирных переговорах.

В конце концов позиции Украины и России были абсолютно полярными. Президент Зеленский был согласен прекратить войну на нынешней линии соприкосновения. Диктатор Путин взамен до недавнего времени требовал, чтобы Силы обороны добровольно вышли с территории Донецкой области.

Украина не согласна на это, ведь нет никакого доверия стране-агрессору, что это прекратит войну. Также слишком рискованно отдавать один из самых крепких укрепрайонов на Донбассе, который состоит из Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. Это откроет врагу возможности продвигаться в направлении Харьковщины и Днепропетровщины.

Чего ожидать дальше?

Прогнозы аналитиков относительно того, чего ожидать дальше примерно сходятся. Журналисты Financial Times указывают со ссылкой на источники, что переговорный процесс давно зашел в тупик.

В Киеве считают, что Силы обороны сейчас имеют значительно лучшие позиции, чем раньше. Наступление российских войск удается сдерживать. А враг несет больше потерь, чем пополняет личный состав. И это уже продолжается 5 месяц подряд, что подтверждал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

При этом Россия вбрасывает в информационное пространство значительно более агрессивные заявления. Теперь в Кремле четко говорят, что связывают продолжение мирных переговоров с "выводом украинских войск с Донбасса".

На практике для украинцев это означает, что война в таком темпе будет продолжаться и в дальнейшем. Украинские дроны продолжат выбивать российскую военную инфраструктуру. Дипломат Валерий Чалый считает, что при таком сценарии боевые действия будут продолжаться еще как минимум 1 – 2 года. При этом европейские партнеры будут и в дальнейшем вынуждены помогать Украине. А Россия продолжит нести значительные потери на поле боя. Сейчас эта цифра составляет около 30 – 35 тысяч ежемесячно.