У Трампа есть предел, – республиканец о дедлайне завершения войны в Украине

Терпение Трампа в отношении Путина должно иссякнуть до мая-июня, потому что до выборов в нижнюю палату ему нужна победа в виде мирного соглашения. Если Кремль будет продолжать затягивать переговоры, США будут вынуждены открыто поставлять оружие Украине.

Общественный и политический деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус объяснил 24 Каналу, что единственная стратегия – давить на Трампа со всех сторон и верить, что он в конце концов будет руководствоваться национальными интересами США, а не Путина.

Повлияют ли выборы в Конгресс на терпение Трампа?

Республиканское большинство держится лишь на одном голосе, и на самом деле есть с десяток республиканцев, готовых присоединиться к демократам, что делает позицию Трампа крайне уязвимой.

Если Кремль будет продолжать срывать или затягивать переговоры, терпение Трампа в конце концов иссякнет – так уже было, когда он сам говорил, что Путин говорит одно, а делает другое. Времени менять взгляды по тысяче раз у Трампа уже нет,

– отметил Пинкус.

Оружие от США уже поступает – новые виды вооружений без официальных объявлений, и американцы участвовали в недавних успешных прорывах на нескольких направлениях. Однако ее катастрофически мало.

"Крым – ахиллесова пята Путина. Если ВСУ как следует ударят по 51 – 52 военным объектам на полуострове, путинский режим начнет трещать и свои же уберут его – слухи об этом уже ходят среди известных политиков. Но я не верю в это, пока не увижу собственными глазами", – подчеркнул Пинкус.

Является ли стратегия давления на Трампа единственным путем поддержки Украины?

Единственное, во что стоит верить – контрнаступление украинской армии, и Трампа к поддержке Украины в конце концов заставят обстоятельства. Параллельно ведется работа с конгрессменами и сенаторами через привлечение спонсоров и доноров, которые обеспечивают им предвыборную поддержку.

Не надо разочаровываться – надежда есть. Зная Трампа, верю, что он в конце концов будет руководствоваться национальными интересами, а они совпадают с интересами Украины – страны, стремящейся к свободе, независимости и демократии,

– отметил Пинкус.

Трамп в конце концов начнет выполнять свои обещания, и вскоре мы услышим о Tomahawks. Хотя он и вызывает раздражение – другого нет. Поэтому единственная разумная стратегия – давить на Трампа со всех сторон.

