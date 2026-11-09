Премьер-министр Норвегии не видит признаков того, что Путин готов к сделке накануне переговоров

Во вторник, 10 ноября, в Абу-Даби начнется очередной раунд мирных переговоров. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере поделился своими ожиданиями от переговоров.

Он не испытывает особого оптимизма накануне встречи. Об этом политик заявил в интервью Politico.

Что сказали в Осло о перспективах переговоров?

В ОАЭ, в городе Абу-Даби, 10-11 ноября состоится встреча в трехстороннем формате США-Россия-Украина. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере поставил под сомнение оптимистичный прогноз Дональда Трампа о том, что в скором времени будет подписано "большое" мирное соглашение, которое положит конец продолжающейся почти 5 лет войне России против Украины.

Журналисты спросили политика, чего он ожидает от встречи в ОАЭ. Стере заявил, что он не слишком оптимистичен накануне трехсторонних переговоров.

Я бы был осторожен. Абу-Даби – это этап, и одним из его результатов должен стать следующий шаг, который должен последовать довольно скоро после этого,

– ответил норвежский премьер.

Политик предположил, какие вопросы будут подниматься во время встречи между представителями Вашингтона, Москвы и Киева. По его словам, вероятно, будут обсуждать:

прекращение огня в Черном море для обеспечения безопасной транспортировки зерна,

энергетическое перемирие;

замораживание ситуации на линии фронта;

обмен пленными;

гарантии безопасности.

Отметим, что Стере и президент Финляндии Александр Стубб в октябре разговаривали по телефону с российским военным преступником Путиным. Премьер-министр Норвегии отверг критику этого разговора и защитил решение открыть прямой канал связи с Кремлем.

Давайте признаем: он не изолирован. Единственный голос, доходящий до Москвы, раздается из Вашингтона,

– сказал политик.

Стере выразил сомнения в желании российского диктатора завершить войну. По его словам, Путин мог бы закончить ее в течение этих 4,5 лет.

Ну, если бы он хотел мира, войны бы и не было с самого начала. Если бы он хотел мира на протяжении этих пяти лет, когда видит, что его страна деградирует, что соседние страны вступают в НАТО, что его людей убивают и все эти ужасные вещи, война бы закончилась. Так что это одна сторона этого вопроса,

– отметил премьер.

В то же время он считает, что готовность Путина взять трубку и поговорить якобы сигнализирует о готовности сесть за стол переговоров. Глава норвежского правительства пока не видит признаков того, что Путин действительно открыт для соглашения. Кроме того, он добавил, что отправка делегации в Абу-Даби и ответственность за "невыполнение обязательств" также имеют "свою цену".

Напомним, еще в августе первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Кислица заявлял, что Россия не заинтересована в переговорах. По словам дипломата, Москва ставит целью уничтожить украинскую инфраструктуру и склонить Киев к капитуляции.

Кроме того, глава ОП Кирилл Буданов в сентябре также заявлял, что Россия не прекратит огонь по крайней мере до весны 2027 года. Он также отмечал, что Кремль вместо этого будет наносить удары по энергетике.