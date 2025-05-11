Какое предупреждение привез Си Цзиньпин Путину на День победы

В Россию на мероприятия по случаю Дня победы прибыл президент Китая Си Цзиньпин. Он провел переговоры с Владимиром Путиным и, скорее всего, выступил с определенными условиями к главе Кремля.

Такое мнение 24 Каналу высказал заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси, дипломат и оппозиционер Павел Латушко, добавив, что Пекин никогда не был заинтересован в продолжении конфликта. Но также он не заинтересован помогать Украине.

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Тогда Путину ничего не останется

Си Цзиньпин вряд ли серьезно надавит на Путина, но он может намекать. Вопрос в том, будет ли готов глава Кремля наступить на собственное эго, или все-таки продолжит реализовывать собственные амбиции.

"Мы понимаем, что стратегические цели Кремля не изменились. Россияне не хотят оккупировать все территории, которые незаконно вписали в свою конституцию. Стратегическая цель – подчинить себе Украину и все постсоветские республики, лидеры которых прибыли в Россию", – отметил Павел Латушко.

Если бы все соседи России озвучили свою жесткую позицию о том, что война должна остановиться, то Путину не останется ничего другого, чем согласиться. Он не сможет воевать на стольких фронтах. Но для этого нужно было уже давно вести работу с этими странами, гарантировать им военную поддержку.

Какие планы имеет Китай

Стоит помнить, что китайцы достаточно прагматичные люди. Их прагматизм строится на экономических интересах, собственном благосостоянии. Способствовать прибыли Китая могут дешевые ресурсы и возможность завоевания рынков других государств.

Говорится об инвестициях, максимальном экономическом вхождении в мировые компании. А в первую очередь – это продажа китайских товаров. Тогда все большое китайское население полностью занято работой.

Судя по этому, для Пекина выгодна слабая Россия. Так он может покупать дешевые энергоресурсы. Сегодня вряд ли можно представить перспективу возвращения российских энергоресурсов на европейский рынок,

– подчеркнул Павел Латушко.

Россия еще долго будет ограничена в продаже энергоресурсов, что выгодно для Китая. Он будет покупать их дешево. Но с другой стороны Си Цзиньпину нужны новые рынки для товаров, торговые отношения с США. Поэтому страны точно будут пробовать договориться.

"Все сводится к тому, что Китай – не является сторонником финансирования войны и поддержки Путина. Скорее всего, он будет склонять его к окончанию конфликта", – подытожил Латушко.

Напомним, во время встреч 9 мая Путин и Си Цзиньпин в частности говорили об Украине. Так президент Китая поддержал слова российского диктатора о том, что для окончания войны нужно устранить "коренные причины конфликта".