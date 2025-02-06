Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак в эфире 24 Канала отметил, что глава Кремля вообще считает, что Украины как государства не существует. Поэтому садиться с руководством Украины за стол переговоров для Путина будет означать легализовать страну, которой в его лексике нет.

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Какое мнение Путин хочет навязать Трампу?

Шлинчак отметил, что есть много условностей, которые наговорил в публичном пространстве Путин. Все они, на его взгляд, подталкивают к единой понятной мысли о том, что российский диктатор будет и хочет договариваться об Украине без ее участия.

Он хочет склонить США и Трампа к тому, что это лучший выход в нынешней ситуации,

– считает Шлинчак.

Со стороны президента Зеленского, как напомнил Шлинчак, в течение последних лет были разные заявления. В свое время он говорил, что и "с чертом лысым готов договориться", чтобы война закончилась. Вопрос сейчас, по словам Шлинчака, заключается в том, есть ли еще способность у России в дальнейшем воевать, а также в том, демонстрирует ли Украина для мира готовность к переговорам или уступкам.

Американцы поверхностно осознают суть войны в Украине

Общаясь со своими коллегами в США Шлинчак пришел к выводу, что американцы очень поверхностно понимают вообще природу и суть российско-украинской войны. Если по Израилю в определенной степени понятна ситуация и видно, как Трамп становится на защиту этой страны, то неопределенность в отношении Украины толкает некоторых политиков на очень несправедливые сравнения.

Например, когда говорят о 2 сторонах, которые должны идти на уступки, то есть это означает, что и агрессор, и его жертва должны быть в равных условиях,

– озвучил Шлинчак.

Подобные нарративы, которые, по словам Шлинчака, сейчас распространяются в Вашингтоне и Нью-Йорке (российские лоббисты хорошо работают), дают поводы для понимания, что не так быстро состоятся переговоры, которые закончатся справедливым миром.