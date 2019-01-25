Зеленскому – 41: какими заявлениями отмечался политик и лидер "Квартала 95"

Актеру, юмористу, лидеру "Квартала 95" и кандидату в президенты Владимиру Зеленскому исполнился 41 год. Шоумен празднует свой день рождения 25 января. По такому случаю 24 канал решил вспомнить политические заявления, которые Владимир Зеленский произносил в течение прошлого года.

О Зеленском как вероятном кандидате в президенты заговорили после успеха сериала "Слуга народа", где тот исполнил главную роль. В ленте он играет простого учителя истории Василия Голобородько, который неожиданно для всех занял самую высокую должность в Украине.

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Изрядно поспособствовала этому его пылкая речь, которую в фильме кто-то из его учеников выложил в сеть. Заметим, что еще до премьеры сериала это спич подавался как слова самого Зеленского. В итоге ролик стал вирусным.

Зеленский (Василий Голобородько) критикует украинскую власть: Внимание! Ненормативная лексика, видео 18+

Летом 2018 разговоры о походе Зеленского в политику приобрели более активный характер. Тогда появилось и первое его заявление относительно участия в выборах президента, однако тогда он произнес его в юмористическом ключе.

"А то все снова спрашивают, ну что я? А что я? Я же – понятно, что ты? Просто если ты и я – то это мы, понимаешь? А если мы – то это всех", – обратился Зеленский к Святославу Вакарчуку, поздравляя украинцев с Днем Конституции.

Также летом он воспользовался случаем и поздравил Украину с Днем флага.

"С праздником, моя родная Украина, с Днем Флага. Очень круто, когда у тебя есть страна и когда ты ею гордишься", – отмечал лидер "Квартала 95".

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В конце июля знаковую для Украины победу получил боксер Александр Усик, который стал абсолютным чемпионом мира по боксу. Свои поздравления произнес и шоумен. Правда, во время речи он затронул еще одну важную тему.

"Сейчас обсуждают – ты герой Украины или нет, давать тебе Героя или нет. Ну, ты же знаешь, что герой – это тот, кто защищает достоинство нашей страны, поэтому ты для нас – герой! Все остальное – неважно. И патриот, потому что, как говорит одна моя знакомая, патриот Украины – это тот, кто платит в этой стране налоги. Так что с праздником тебя и побед! Удачи!" – подчеркнул Зеленский.

Почему все обсуждали присвоение звания Героя Украины Александру Усику?

В финале Всемирной боксерской суперсерии Александр Усик проводил бой с россиянином Муратом Гассиевым. Также подливало масла в огонь и то, что поединок проходил в Москве. После убедительной победы украинца премьер Владимир Гройсман предложил присвоить тому звание Героя Украины. После этого заявления в обществе возникли жаркие споры относительно этого. Противники такого решения аргументировали, в частности, свою позицию тем, что Усик якобы делает неоднозначные заявления по Крыму, уроженцем которого он является, и российско-украинским взаимоотношениям. В итоге боксер отказался от Героя.

Как политик Зеленский начал позиционировать себя уже осенью 2018 года. Сначала он запустил резонансный флешмоб #ідітьусраку. Такой призыв адресовался прежде всего нардепу Олегу Барне, который нецензурно обругал журналиста.

"В здании Верховной Рады Украины один из народных избранников, депутат по фамилии Барна, послал на три буквы журналиста. Так и сказал – иди на... В лице этого журналиста он послал на три буквы всех представителей медиа. Поэтому я думаю, что будет справедливо, что я от всех медиа выступлю с ответным посланием. На три буквы я не могу послать человека, потому что это просто неприлично, и потом, я думаю, что вы, ребята, все там не поместитесь. А вот мы нашли для вас теплое, уютное, надежное место. Поэтому – идите в ср*ку!" – подчеркнул Зеленский.

А через некоторое время из его уст прозвучало и первое заявление относительно вероятного президентства. Сделал это он на сцене "Квартала 95" и с юмористическим подтекстом. По его словам, у него есть юридическое образование и нет политического опыта, но в обоих случаях – это плюс. Также юморист отметил, что его задевает, когда говорят, что деньги ему на участие в выборах может дать только олигарх Игорь Коломойский.

"Я идти в президенты не хо...тя, посмотрим", – сказал в конце своего выступления шоумен.

Зеленский впервые прокомментировал свое участие в выборах президента: смотрите видео

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В ноябре Владимир Зеленский и его команда вновь сделали шаг, который потом живо обсуждали как пользователи сети, так и остальное население Украины. Дело в том, что в крупных городах появились билборды с надписью "Президент – слуга народа. Скоро." С одной стороны можно подумать, что говорится о новом сезоне сериала "Слуга народа", а с другой – эта кампания касается претензии Зеленского на высшую должность.

Через некоторое время Зеленский запустил очередной флешмоб. В этот раз акция касалась главной песни из его сериала "Слуга народа", которую лидер "Квартала 95" предложил перевести с русского на украинский язык.

"У нас есть такая песня: "Я люблю свою страну, я люблю свою жену, я люблю свою собаку". Мы предлагаем флешмоб – отправь свой вариант перевода этой песни. Я уже даже сделал две строки: "Я люблю свою дружину, я люблю свою країну". Вот такой флешмоб. Победителя мы будем ждать на съемочной площадке Слуга народа. Продолжение", – обращался к своим поклонникам Зеленский в видео.

Также в этом месяце Владимир Зеленский отреагировал на результаты соцопросов по выбору украинцев на выборах президента. Согласно многочисленным рейтингам, шоумен шел вторым, уступая лишь тяжеловесу украинской политики Юлии Тимошенко.

"Чего тут бояться? У меня второе, у Тимошенко – первое. Нормальная, хорошая драка. Но, я думаю так, что я, как настоящий мужчина, пусть там как, просто обязан пропускать пока женщину вперед", – комментировал вышеупомянутые показатели Зеленский.

Как видим, ноябрь был довольно плодовитым на различные заявления и громкие шаги со стороны Зеленского. Решили они тогда и выпустить ролик, посвященный третьей годовщине "Слуги народа". На кадрах можно увидеть, как герой Зеленского Василий Голобородько после избрания на пост президента впервые обратился к украинцам.

"Я обещать не буду. Во-первых, это нечестно. Во-вторых, я в этом абсолютно ничего не понимаю. Но это пока, я разберусь. Я знаю одно, действовать надо так, чтобы потом не было стыдно смотреть детям в глаза. И родителям. И всем вам. Вот это, украинцы, я вам обещаю", – заявлял Зеленский-"президент" в видео.

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Ближе к концу месяца Владимир Зеленский запустил очередной проукраинский флешмоб – на этот раз он получил название CallMeUkrainian (называй меня украинцем). По словам комика, на такую инициативу его подтолкнул разговор с местными жителями на Кипре, которые думали, что Киев располагается в России.

"Я ему сказал, что Киев – это Украина. Называй меня украинцем. Мы – украинцы! Объяснил, что Украина – отдельная независимая страна. Назвал ему фамилии Шевченко, Сикорского..." – отметил он.

Не прошло мимо Зеленского и введение военного положения в Украине.

"Вся наша страна обсуждает введение военного положения в Украине. Некоторые говорят и пишут, что его нужно было вводить еще в 2014 году, другие говорят – да нет, подождите, это связано с тем, чтобы оттянуть время президентских выборов, третьи говорят – нет, давайте вводить, на выборы это никак не повлияет. Мне кажется, мы не на том сосредоточены. Главное – вернуть 24 парней, которые попали в плен... Я обращаюсь ко всем политикам: давайте не будем пиариться на этой теме, займитесь своей профильной работой и постарайтесь сделать все, чтобы вернуть пацанов домой. Мы держим за вас кулаки, ребята", – подчеркивал Зеленский.

Заявление Владимира Зеленского о военном положении в Украине: смотрите видео

Почему Украина ввела военное положение?

25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт Мариуполя. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Впоследствии группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако вблизи Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

Много политических заявлений Зеленского прозвучали в конце декабря 2018 года. Большинство из них он произнес в комментарии известному журналисту Дмитрию Гордону. Шоумен, в частности, в общих чертах озвучил свои планы по участию в политической жизни.

"Мы (он и его партия "Слуга народа", которая появилась в декабре 2017 года – 24 канал) подбираем людей, будем ехать по стране... Ну дойдем до этого – осенью выборы. И очень хочется найти порядочных людей. "А представь себе на секунду, Володя, что ты завел людей туда (разумеется, есть критерии – чтобы они никогда не были в политике, понятно, что я 10 раз буду с ними говорить, смотреть), и они оказались... людьми, не хочется говорить "плохими" – красивыми, но приживальцами. Что с этим делать?" Убрать! Полностью. Я похороню эту партию, сразу, в один момент, если не будет возможности сменить одного, второго, третьего на других троих", – убеждал Зеленский.

Кроме того, шоумен сделал заявление относительно выступлений в России. Он утверждает, что из-за взаимоотношений, которые сложились между странами, ему пришлось свернуть там и успешный кинобизнес.

"Прекратилось все. По "взаимной симпатии". Это невозможно. Я не могу туда поехать выступать. Мне плохо. Не потому, что кто-то скажет. Это мое внутреннее ощущение. Сейчас меня активно приглашают выступить в России или для россиян за рубежом. Но несмотря на высокие гонорары, я должен отказываться. Я не могу переступить через себя", – рассказывал шоумен.

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Он также выразил сожаление относительно того, что Украина проигрывает информационную войну стране-агрессору, ведь среди, в частности, российских актеров есть и те, кто занимает проукраинскую позицию. По его словам, в Москве ему удалось убедить некоторых своих знакомых, которые считали, что Крым принадлежит РФ.

"Я взял микрофон от караоке и начал говорить о том, что Крым – наш, что ваши люди захватывают. И все в зале были на моей стороне. Это наш проигрыш – информационная война. Нормальные, вменяемые российские артисты, которые за нас, они бы все это транслировали. Мы многих сами отвернули. А некоторые попали под информационную атаку, – заявлял актер.

Относительно конфликта на Донбассе Зеленский считает, что следует договариваться с Россией, поскольку с марионеточными руководителями "ЛНР" и "ДНР" говорить нет смысла. По его убеждению, составив списки требований обеих сторон, можно найти середину, которая всех устроит. В то же время Зеленский не исключает проведения референдума.

"А какие есть пути? Минские соглашения не работают. Идти туда войной? Я вообще против, потому что я – такой человек, очень либеральный, а война на Донбассе затрагивает прежде всего человеческую жизнь. Вся эта тема, все эти куски земли, это все – о человеческой жизни. Вообще все. Поэтому, я бы взял человеческую жизнь, поставил бы – вот наша цель, сохраним людей. Поэтому придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, чтобы не умирал ни один человек", – заявил вероятный кандидат в президенты.

В конце 2018 года появилось еще одно громкое заявление Зеленского, но здесь он уже четко заявил, что идет в политику, но не один, а вместе со своей партией.

"Партия "Слуга народа" идет в политику. А Владимир Зеленский – это партия "Слуга народа". У нас очень большая команда в "Квартале". Людей, которых вы даже не видите на сцене – 300 человек работает. Поэтому многие из тех людей, которые будут в партии "Слуга народа", со мной выросли. Это не артисты. Сейчас они занимаются юридическими и финансовыми вопросами", – отмечал он.

А за несколько минут до Нового года произошло то, чего так ждали в Украине. Зеленский наконец определился с участием в выборах президента. В своей речи, которую на телеканале "1+1" показали вместо новогоднего выступления Петра Порошенко, шоумен, перейдя с русского на украинский, отметил, что сейчас в Украине сложилась такая ситуация, когда у каждого украинца есть три пути.

"Сейчас в Украине такая ситуация, когда у каждого украинца есть три пути. Первый путь – жить, как живешь, плыть по течению, и это нормально, это выбор каждого. Второй путь – собрать свои вещи и уехать в другую страну, чтобы зарабатывать там деньги и отправлять их своим близким и родным... и это тоже нормально. Но есть еще третий путь – попытаться самому что-то изменить в Украине. И я для себя выбрал именно его... Знаете, в отличие от наших крупных политиков, я не хотел Вам бесполезно обещать. И сейчас, за несколько минут до Нового года я Вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю Вам пойти в Президенты Украины, и сразу выполняю. Я иду в Президенты Украины", – заявил лидер "Квартала 95".

Зеленский заявил, что идет в Президенты Украины: смотрите видео

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На следующий день, 1 января, Владимир Зеленский активно начал президентскую кампанию – в очередном видео он призвал украинцев присоединиться к своей команде.

"Неважно, какой у тебя пол, религия, образование и на каком языке разговариваешь. Важно, чтобы ты никогда не был в политике, и пока это самое важное", – отметил он.

Зеленский собирает людей в свою команду: смотрите видео

8 января артист снова обратился к украинцам, но на этот раз попросил ему помочь создать предвыборную программу, которой тогда у него не было. Сначала он обнародовал цитаты различных предвыборных программ разных политиков и в итоге сделал вывод, что ничего из этого выполнено не было и до сих пор непонятно, кому из политиков принадлежит каждое из обещаний.

"Мне кажется, старые политики живут очень простым принципом: "Ни у кого ничего не спросили, много обещали, ничего не сделали". Я сделаю по-другому: мы напишем мою программу вместе с тобой. Мы напишем вместе с людьми, всей страной потом найдем пути решения всех проблем, а затем воплотим их в жизнь. Напиши пять основных проблем Украины. Начинать надо именно с этого", – заявил шоумен.

Наша програма. Крок 1. Зробимо це разом! #зробимоцеразом #ze2019 Posted by Владимир Зеленский on Tuesday, 8 January 2019

В середине месяца Владимир Зеленский отреагировал на расследование журналистов относительно его бизнеса в России. Как уверял актер, туда ни он, ни команда "Квартала 95" не ездят ввиду того, что Кремль сделал с Украиной. Также, по его словам, на него завели уголовное дело за то, что он и "Квартал 95" помогали украинской армии финансами.

"Наша компания действительно имеет много различных прав. Мы торгуем с 21 страной за границей и всеми странами СНГ. Мы торгуем интеллектуальными правами, это наши форматы, наши идеи, наши сценарии. Деньги от этого поступают в различные западные компании, но потом возвращаются в Украину и тратятся в Украине", – объяснял Зеленский.

Через некоторое время он сообщил, что решил выйти из кипрской компании, которая в свою очередь владеет кинофирмой на территории Российской Федерации.

"Решение у меня такое, очень простое и которое все снимает. Я понял, что я могу выйти не из этой компании, которая там (в России – 24 канал), а из кипрской компании, которая является владельцем тех компаний. И все. Вот мы сегодня нашли это решение и в ближайшее время я выйду. В отношении заявки на государственное финансирование фильма "Вниз" в России, то ее подавали те, кто занимается этой компанией в РФ, потому что мы передали компанию им в управление.... Сегодня студия "Квартал 95" получает роялти от всей интеллектуальной продукции, которая производилась до 2014 года. Этот контракт заключен на 10 лет. Как закрыть эту компанию? Контракт до 2021 года. С 2011 до 2021 года мы получаем роялти от "Сватов". Мы эти деньги получаем. Что же нам надо делать? Закрыть? Подарить россиянам наши деньги? Нет",– подчеркивал Зеленский.

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Комментарий Владимира Зеленского о бизнесе в России: видео

Что известно о скандале вокруг бизнеса Зеленского в России?

Журналисты программы "Схемы", которая выходит на 24 канале, выяснили, что существуют три российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ – говорится о "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Учредителем всех трех является кипрская компания Green Family LTD, который одновременно является соучредителем "Квартала 95" в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры. По информации журналистов, поступления на счета Green Family LTD и ее партнеров в России с 2014 до 2017 года составили более 350 миллионов гривен. Кроме того, отмечается, что эти фирмы действуют до сих пор.

Последнее же громкое заявление Зеленского было относительно его будущего в случае фиаско на выборах президента. Как подчеркнул он, это не игрушка – просто пойти в политику и потом все бросить посреди дороги. По его убеждению, надо оправдать доверие людей.

"Я посмотрю на результат. Посмотрим на реальные цифры. Если они будут маленькими, я в жизни не продолжу историю в политике. Я пойму, что люди не хотят видеть такую политическую фигуру. Вся. Я вернусь к своей профессии", – отметил Владимир Зеленский.