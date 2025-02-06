Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак в етері 24 Каналу зазначив, що очільник Кремля взагалі вважає, що України як держави не існує. Тому сідати з керівництвом України за стіл переговорів для Путіна означатиме легалізувати країну, якої в його лексиці немає.

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Яку думку Путін хоче нав'язати Трампу?

Шлінчак зауважив, що є багато умовностей, які наговорив у публічному просторі Путін. Всі вони, на його погляд, підштовхують до єдиної зрозумілої думки про те, що російський диктатор буде і хоче домовлятися про Україну без її участі.

Він хоче схилити США і Трампа до того, що це найкращий вихід в нинішній ситуації,

– вважає Шлінчак.

З боку президента Зеленського, як нагадав Шлінчак, протягом останніх років були різні заяви. Свого часу він казав, що і "з чортом лисим готовий домовитися", аби війна закінчилась. Питання зараз, зі слів Шлінчака, полягає в тому, чи є ще спроможність у Росії надалі воювати, а також у тому, чи демонструє Україна для світу здатність до переговорів чи поступок.

Американці поверхнево усвідомлюють суть війни в Україні

Спілкуючись зі своїми колегами у США Шлінчак дійшов висновку, що американці дуже поверхово розуміють взагалі природу і суть російсько-української війни. Якщо по Ізраїлю певною мірою зрозуміла ситуація і видно, як Трамп стає на захист цієї країни, то невизначеність стосовно України штовхає певних політиків на дуже несправедливі порівняння.

Наприклад, коли говорять про 2 сторони, які мають йти на поступки, тобто це означає, що і агресор, і його жертва мають бути в рівних умовах,

– озвучив Шлінчак.

Подібні наративи, які, зі слів Шлінчака, зараз поширюються у Вашингтоні та Нью-Йорку (російські лобісти добре працюють), дають приводи для розуміння, що не так швидко відбудуться переговори, які закінчаться справедливим миром.